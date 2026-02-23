El pulso de Ortega Smith continúa y Vox suspende de militancia a dos concejales más

Javier Ortega Smith volvió a ejercer este lunes como portavoz de su grupo en el Ayuntamiento pese a que Vox anunciase que le suspendía de militancia de forma cautelar por "desacatar" una resolución del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz del grupo municipal.

Y lo hizo con el carnet de afiliado de su partido, en el que se puede leer el número seis. El número uno, dijo, es de Ignacio Ansaldo, también concejal en el Consistorio que está de su lado en este motín contra la dirección nacional. Santiago Abascal tiene el cuatro.

De hecho, este mismo lunes la cúpula del partido ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a Ansaldo como a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano. La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo.

"Hay algunos que llevan ya mucho tiempo obsesionados con que yo desaparezca de la pública. Bueno, ya lo consiguieron con otro [Iván Espinosa de los Monteros] y ahora me tocaba a mí", dijo. "Yo creo que el siguiente paso será echarme del partido como afiliado, el número seis de los afiliados".

En este sentido, puso en valor su forma de entender la disciplina dentro del partido. "Nunca he confundido la disciplina, de la que me siento muy orgulloso, con la sumisión a ciegas", defendió, asegurando que siempre ha creído "en un proyecto colectivo al servicio de los españoles y no en personalismos ni organizaciones de adoración al líder".

Así, insistió en que seguirá defendiendo su "honorabilidad" y las ideas del proyecto político. "Yo me he partido el pecho por este proyecto y lo voy a seguir haciendo", afirmó, recalcando que es leal "a un proyecto y a unas ideas", pero que no está dispuesto a "claudicar ni bajar la cabeza".

Y lanzó un mensaje a Abascal: "Nos hemos peleado contra los peperos, sus mentiras, sus engaños y lo vamos a seguir haciendo, entre otras cosas porque yo es que ni en mi vida se me ha pasado formar parte del Partido Popular. Yo no tengo un pasado en el Partido Popular con carné, cargo y sueldo".