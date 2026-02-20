"Lío descomunal" en Vox con un Ortega Smith que se atrinchera en su escaño y amenaza con ir a los tribunales

El alcalde de Madrid no da crédito ante el "lío descomunal", según sus propias palabras, en el que se encuentra Vox en su lucha intestina contra Javier Ortega Smith. Los sucesivos desencuentros con la cúpula del partido han desembocado en los últimos meses en distintos portazos en la cara del que fuera uno de sus fundadores y amigo muy próximo de Santiago Abascal.

Se le retiró la portavocía adjunta del Congreso de los Diputados, en favor de Carlos Hernández Quero, cuyo nombre suena con fuerza para la capital. Después se le expulsó del Comité Ejecutivo Nacional del partido y hace unos días se le apartaba de la portavocía de la comisión de Justicia de la Cámara Baja.

Esta progresiva pero implacable pérdida de poder en Vox desembocaba esta semana en un acuerdo para retirarle la portavocía de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, ante lo cual Ortega Smith se ha plantado. El partido informaba a lo concejales que a partir de este momento la nueva portavoz sería Arantxa Cabello, una de los cinco ediles de la formación en el Palacio de Cibeles, que ahora se han dividido en dos bandos: los que están con Ortega y los que apoyan a la dirección nacional.

Dentro del primer grupo se encuadrarían el propio Ortega, Carla Toscano e Ignacio Ansaldo; y en el segundo Cabello y Fernando Martínez-Vidal. El siguiente movimiento de Vox ha sido enviar una carta, firmada por su secretario general Ignacio Garriga a la secretaría del Pleno del Palacio de Cibeles para que sea ésta la que determine qué sucede con su grupo.

Pero José Luis Martínez Almeida ya ha explicado que esto no funciona así. Lo ha hecho este viernes en un acto donde ha coincidido con Ortega Smith, que se ha declarado en rebeldía ante su partido y continúa ejerciendo de portavoz pese a la orden dada. El regidor ha explicado que sólo el grupo municipal puede apartar de la portavocía a Javier Ortega Smith, esto es, ni el partido ni el Consistorio pueden hacerlo.

Almeida ha remarcado que los cambios en la portavocía son "una cuestión que tiene que decidir el grupo municipal, así de sencillo, porque Vox, como partido, no puede pretender que sea el Ayuntamiento de Madrid el que decida quién es su portavoz". "Ellos mismos ayer enviaron un certificado en el que comunicaban que habían acordado que Javier Ortega ya no era portavoz, que lo iba a ser Arantxa Cabello y, sin embargo, decían que habían dado instrucciones al grupo municipal para que procediera. El que tiene un problema con el grupo municipal es Vox y Vox será el que lo deba resolver en su caso de acuerdo a sus trámites internos", ha insistido el alcalde a la prensa.

En ese mismo acto - la entrega de credenciales a los nuevos 127 bomberos de Madrid- a escasos metros del regidor, Ortega Smith se revolvía ante la "guerra sucia" contra él. "Mi comportamiento creo que ha sido ejemplar y que no me merezco lo que estoy sufriendo y lo que están sufriendo mis compañeros. Y por eso, por justicia, voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos. Voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria. Voy a defender la honorabilidad, la verdad y la lealtad a este proyecto, porque ante todo estamos aquí para defender principios y valores al servicio de España y no los intereses personales o particulares de nadie", ha afirmado con rotundidad.

