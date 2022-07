Vox intensifica la ofensiva iniciada ya hace tiempo contra la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha extendido a la nueva Ley de Memoria Democrática que Pedro Sánchez sacará adelante el próximo jueves en el Congreso con Bildu. El partido de Abascal presentará este lunes varias proposiciones no de ley en los parlamentos autonómicos en los que tiene representación para mostrar su rechazo frontal a la norma y pedir su derogación.

El anuncio lo ha hecho el vicepresidente político del partido, Jorge Buxadé, en una rueda de prensa en Madrid, en la que se ha mostrado escéptico ante la promesa hecha por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que derogará la norma cuando llegue al Gobierno. Buxadé le ha retado a cumplir su palabra en Andalucía, una vez se constituya el Parlamento de esta comunidad. Vox ya presentó una propuesta en este sentido la pasada legislatura, sin éxito.

"El PP ya no puede poner la excusa de tener a Cs en el Gobierno, tiene mayoría absoluta, su primera iniciativa puede ser la derogación de la Ley de Memoria Democrática", ha dicho el vicepresidente de Vox, que ha confirmado que su partido ha presentado al PP en Castilla y León una propuesta para sustituir la actual ley de memoria histórica por una de concordia, como ya hicieron en Andalucía.

La PNL registrada en los parlamentos autonómicos, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, insta al Gobierno a derogar las leyes de memoria histórica; muestra su rechazo a la nueva norma que pretende aprobar Sánchez por "alentar artificialmente políticas de división y enfrentamiento entre españoles"; defiende el espíritu de "concordia y reconciliación heredadas de las pasadas generaciones"; insta al Gobierno a que "colabore con las víctimas que así lo soliciten" en la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil; y a que se les rinda homenaje "cualesquiera el bando en el que lucharon".

Buxadé ha denunciado el ataque a la libertad de expresión que supone la nueva norma de Sánchez al impedir discrepar de la versión histórica que imparta el Gobierno sobre la Guerra Civil o la Transición. "¿Vamos a defender la libertad de expresión o vamos a permitir la tiranía de las ideas?", se ha preguntado. "Somos los únicos que vamos a derogar esa miserable ley porque jamás hemos roto una promesa", ha insistido en decir la portavoz del partido, Patricia Rueda.

El espíritu de Ermua

La nueva ley del Gobierno saldrá adelante apenas unos días después del acto celebrado en Ermua con motivo del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Buxadé ha criticado las palabras del presidente, Pedro Sánchez, cuando ayer habló de Euskadi y España como dos naciones distintas. "Euskadi no existe", ha recordado, acusando a Sánchez de emplear el mismo lenguaje "racista y antiespañol que usa el PNV o el mundo abertzale".

Vox fue el único partido que no participó en el homenaje celebrado ayer en señal de "desprecio a los que se han juntado con los verdugos, asesinos y secuestradores y no están con las víctimas", ha explicado el vicepresidente político de Vox, que ha tildado el acto de "falso homenaje". "No vamos a participar en esos homenajes que solo sirven para ensuciar la imagen de España y las víctimas", ha reiterado.