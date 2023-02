Que tres sondeos distintos publicados en ocho días por otras tantas empresas demoscópicas diferentes coincidan prácticamente al milímetro es algo poco habitual y que les da un plus de credibilidad que rara vez suele tener un estudio aislado.

Este martes nuestro análisis semanal de encuestas analiza la de Sigma Dos que llevaba a su portada este lunes El Mundo, la de Sociométrica que aparecía este mismo domingo en El Español y la de Demoscopia y Servicios que leímos el domingo 29 en OkDiario.

Las tres encuestas, realizadas entre el 24 de enero y el 3 de febrero, coinciden tanto en la tendencia ligeramente ascendente del PP como en situar a los populares por encima del 31%. Mientras, Vox se mantiene entre el 15% que le otorga Sociométrica –que generalmente no sale muy favorecido en los sondeos de esta empresa– y el 16% que le da Sigma Dos, pero su tendencia es a la baja.

El dato más relevante, no obstante, es que dos de los sondeos colocan la suma de los populares y Vox en 183 escaños y el otro en 184, es decir, una mayoría más que absoluta. Del mismo modo, las tres encuestas coinciden también en dibujar una situación preocupante para un PSOE que no remonta: los de Pedro Sánchez no pasarían del 25% del voto y, como mucho, tendrían 96 diputados, 24 menos de los que tienen ahora.

Sin embargo, a estas tres encuestas hay que añadir una cuarta que es la de 40dB publicada este mismo lunes por El País y cuyos datos son completamente diferentes: el PP se queda en un 28,7%, el PSOE está mucho más cerca, rozando el 27% y la suma de los de Feijóo y los de Abascal sólo llegaría a los 175 diputados, justo la mitad del Congreso, en el punto más alto de sus dos horquillas.

¿Cuál de estas dos aproximaciones nos resulta más creíble?