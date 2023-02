El separatismo deja tirada a Laura Borràs a las puertas del TSJC: no la apoya ni Trias

Ni ERC, ni la CUP, ni Òmnium ni parte de JxCat. Laura Borràs, presidenta de la formación de Puigdemont, afronta el comienzo de su juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sin más apoyo que su entorno más directo. Este viernes se ha dejado ver con Quim Torra, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula y Jordi Turull. El candidato de su partido a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha preferido no acudir a las puertas del TSJC. Dice que "mi trabajo no es ir a este tipo de actos".

El independentismo ha sentenciado a Borràs. ERC y la CUP consideran que su caso no es parte de la supuesta "causa general" contra el independentismo, sino que responde a un supuesto de corrupción, el fraccionamiento de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigía, entre 2013 y 2017, la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

La fiscalía reclama para Borràs y su amigo, Isaías Herrero, seis años de cárcel. Y en el caso de Borràs, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. Las pruebas son contundentes, grabaciones telefónicas y correos electrónicos en los que Borràs explica a Herrero cómo proceder para obtener los contratos, 18 en total, por valor de 335.700 euros.

La defensa de Borràs, ejercida por Gonzalo Boye –condenado por el secuestro de Emiliano Revilla y encausado ahora por supuesto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico– pretende que el tribunal no tenga en cuenta esos correos con el argumento de que los Mossos los obtuvieron de manera irregular y no se ha respetado la cadena de custodia. Pero aún en el caso de que el tribunal aceptara los argumentos de Boye, su clienta no sólo se enfrenta a las pruebas sino que también deberá hacer frente a los testimonios de dos de los acusados, su amigo Isaías Herrero y Andreu Pujol, quienes habrían llegado a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer los hechos y evitar el ingreso en prisión.

En el caso de Isaías Herrero, una pena superior a dos años supondría su entrada en la cárcel puesto que pesa sobre él otra condena por tráfico de drogas de cinco años que le ha sido sustituida por un tratamiento de desintoxicación.

El juicio arranca este viernes con las cuestiones previas y se aplazará hasta el próximo 20 de febrero. Boye ha pedido que su clienta declare en último lugar y denuncia los testimonios "pagados" de los otros dos acusados, que señalan a Borràs como la inductora de las ilegalidades.

Ambiente desangelado

Laura Borràs considera que el juicio forma parte de la "persecución" judicial contra el independentismo, pero esa teoría no se la compra ningún partido. En cuanto a las entidades separatistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y el Consell per la República de Puigdemont sí que apoyan a la dirigente separatista, pero se trata de dos organizaciones sumidas en graves crisis internas y con una cada vez más escasa capacidad de convocatoria. De hecho, el acto de apoyo a Borràs a las puertas del TSJC sólo ha contado con la participación de un centenar de simpatizantes que han coreado consignas como "Laura Borràs, nuestra presidenta" o "No es justicia, es venganza".