Inocente Duke, el youtuber que ya se ha cambiado de sexo: "Irónicamente, la Ley Trans ayuda a los hombres"

Desde que la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció su intención de impulsar su polémica Ley Trans, han sido muchos los que han advertido del riesgo que conlleva el hecho de que cada cual pueda autodeterminarse hombre o mujer sin necesidad de informes médicos; más si cabe, en un país que cuenta con numerosas leyes de género que benefician a las mujeres.

Hoy, a pesar de que aun es pronto para tener datos oficiales, son muchos los hombres que ya han anunciado su intención de cambiar de sexo: unos, para librarse de las reiteradas denuncias falsas de sus exparejas, ya que, al ser mujeres, ya no les podrán denunciar por violencia de género; otros, para obtener ventajas en oposiciones, becas o en el terreno deportivo, amén de beneficiarse de ayudas para madres solteras en caso de divorcio; y otros, simple y llanamente para demostrar lo absurdo de esta ley.

"Irónicamente, lo que ha hecho la Ley Trans es ayudar a los hombres", concluye Inocente Duke, el youtuber que ya ha conseguido cambiarse sexo y que lleva años denunciando las leyes de género a través de los vídeos que cuelga en su canal. Gracias, en este caso, a la ley madrileña, Javier Rodríguez es ya una mujer cuyo nombre prefiere reservar hasta que logre sacar a la luz el documental que ya está grabando sobre este asunto.

Esta ley no tiene ningún fin, es puro marketing, lo único que busca es utilizar a las personas trans para lograr votos

Lo que no oculta son las conclusiones a las que ha llegado: que la nueva norma es "peor" de lo que imaginaba y que "esta ley no tiene ningún fin, es puro marketing, lo único que busca es utilizar a las personas trans para lograr votos". De hecho, insiste en que no proporciona "ningún instrumento para que estas personas dejen de sufrir", sino "todo lo contrario", ya que saca de la ecuación a psicólogos y psiquiatras que podrían ayudarles a descubrir la raíz de la disforia de género que padecen.

En este sentido, el youtuber advierte de las muchas patologías que probablemente quedarán sin diagnosticar, mientras se empuja a cualquier persona que crea que puede ser trans a empezar un proceso de hormonación y cirugías -entre ellas, extirpación de útero y ovarios, en el caso de las mujeres- totalmente irreversible. "Yo de verdad que no sé cómo esto no es un crimen de lesa humanidad. Esto es una barbaridad. ¿Cómo va a ser eso menos peligroso que ir a terapia y decir ‘señor, me pasa esto, ¿por qué me ocurre o qué es lo que puedo hacer para dejar de sentirme así?´?", se pregunta indignado. No en vano, recuerda que "el 80% de la gente trans intenta suicidarse alguna vez en su vida después de la operación", lo que demostraría que, al menos en la mayor parte de los casos, ésa no es la solución.

Por qué hacer un documental

La idea de cambiar de sexo surgió cuando, el año pasado, el Gobierno dio luz verde al proyecto de ley. "¿Será tan fácil como dicen? ¿Y qué pasará en los vestuarios o en las cárceles? ¿Y en el deporte? ¿Y en las oposiciones a la Policía o la Guardia Civil?": las dudas eran muchas y muy diversas. Precisamente por eso, Inocente Duke decidió embarcarse en un documental en el que mostraría su propio proceso, pero también el de otros hombres.

"Yo debo reconocer que era muy escéptico en esto y comprendía también que los partidos políticos hablan más de la cuenta para intentar tirarle basura al contrario y así poder ganar más adeptos y más votos, así que pensé… Bueno, no será para tanto", reconoce en conversación con Libertad Digital. Después de varios meses de investigación y de haberse convertido oficialmente en mujer, su veredicto es tajante: "Es todavía peor de lo que me habían dicho".

Puesto que la idea del documental surgió cuando aún quedaban unos meses para la aprobación definitiva de la Ley Trans, alguien le habló de la legislación vigente en la Comunidad de Madrid que, tal y como denuncia, "es incluso peor que la que acaba de entrar en vigor": para algunas cosas, como entrar a un baño o un vestuario que no se corresponde con el sexo biológico, ni siquiera es necesario acudir al Registro, puesto que la ley está basada en la "autopercepción", explica la youtuber.

Por el contrario, exige más pruebas que la ley de Irene Montero, ya que aquel que desea cambiarse de sexo, ha de cambiar también su nombre y demostrar, mediante testigos o carnés no oficiales, por ejemplo, que ya lleva tiempo siendo tratado como trans. Aun así, con el fin de no perder ni un minuto, Inocente Duke optó por tramitar su solicitud por esta vía. Desde entonces, asegura haber recibido "miles de mensajes" de hombres que le pedían asesoramiento. A todos, les recomendaba esperar a la nueva Ley Trans: "Es muchísimo más fácil".

Las ventajas de ser mujer

Entre las razones que esgrimen esos hombres -algunos de los cuales aparecerán en el documental que verá la luz próximamente-, hay de todo: "Desde que quieren recuperar a sus hijos por denuncias falsas, hasta un compañero del gimnasio que me ha dicho que quiere meterse a pádel" y cree que su carrera va a ser más fructífera entre las féminas. Y es que, según esgrime, son muchas las ventajas de ser mujer: "Hay un blog que se va actualizando cada poco tiempo y ya lleva 475".

Hay un blog que se va actualizando cada poco tiempo y ya lleva 475 ventajas

La Ley de Violencia de Género es probablemente el capítulo más espinoso. Tal y como explicó la número 2 de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, si un maltratador se autodetermina trans, a partir de ese momento, "ya no es violencia de género". A pesar del peligro que ello conlleva, la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, reconoció que no habían estudiado el impacto que la Ley Trans podría tener en este sentido, algo sorprendente por cuanto, además de los delitos, también podría afectar al reparto de las ayudas por maltrato, en caso de que un hombre trans denuncie a otro hombre si es agredido.

Donde no hay ninguna duda es en las oposiciones a Policía, Guardia Civil o Bomberos, entre otras: si un hombre se autodetermina trans, pasará las pruebas físicas como mujer, beneficiándose, por tanto, de las marcas reservadas para las féminas, que habitualmente suelen ser menos exigentes para atender a las diferencias biológicas. "Es que esta ley lo que hace es eliminar a la mujer del escenario social. Elimina su intimidad, elimina sus oportunidades… Elimina todo", denuncia Inocente Duke, recordando que, a partir de ahora, los hombres que se autodeterminen trans, por ejemplo, podrán acceder también a las ayudas económicas para mujeres autónomas, aprobadas con el fin de fomentar el emprendimiento femenino.

Lo mismo sucederá con las que se otorgan a madres solteras. Él mismo dice haber recibido la llamada de muchos matrimonios interesados en saber qué pasa si se divorcian: "Si tú te cambias de sexo en el Registro y te divorcias de tu mujer, cobráis los dos, porque ya las dos sois mujeres divorciadas". Precisamente por eso, asegura que ya hay parejas que se plantean optar por esta vía.

Lo que no me puedo creer es que hayan llegado tan lejos, porque les avisamos de que esto iba a ocurrir, y no porque los demás lo fueran a hacer... Es que lo íbamos a hacer nosotros

"Lo que no me puedo creer es que hayan llegado tan lejos, porque gente como yo, que salimos en redes sociales, les estábamos avisando de que esto iba a ocurrir, y no porque los demás lo fueran a hacer... Es que lo íbamos a hacer nosotros. Entonces, no comprendo cómo pueden ser tan torpes", dice en referencia al Gobierno. Acto seguido, sin embargo, él mismo se corrige: "Hombre, sí lo comprendo, porque con la ley del ‘sólo sí es sí’ también les avisaron y ocurrió lo que dijeron que iba a ocurrir".

Las multas no le preocupan

Ante el revuelo que pueda causar su documental y las multas de hasta 150.000 euros que contempla la nueva ley para quienes puedan incurrir en un delito de transfobia, Inocente Duke se muestra tranquila: "Yo puedo hablar de todo esto porque, al formar ya parte del colectivo LGBTI, ya no soy tránsfoba. No puedo discriminar si pertenezco al colectivo, por lo cual, yo tengo toda la libertad del mundo para decir y hacer lo que quiera".

No puedo discriminar si pertenezco al colectivo, por lo cual, yo tengo toda la libertad del mundo para decir y hacer lo que quiera

Precisamente por eso, la youtuber promete seguir siendo igual de crítica que hasta ahora y no cejar en su empeño por sacar su documental adelante e incluso intentar llevarlo a los cines. Sabe que no será fácil, pero aquellos que siguen sus vídeos desde que empezó allá por 2016 saben que si con algo disfruta Inocente Duke es remando contra corriente.