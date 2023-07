Quién es Ángel-Pelayo Gordillo, el candidato de Vox que ha logrado pactar con la "roja" Guardiola

Hace tan solo una semana, el acuerdo PP-Vox en Extremadura parecía impensable. Las incendiarias declaraciones de María Guardiola sobre el que estaba llamado inevitablemente a ser su socio de Gobierno, hicieron que muchos dieran por perdida toda esperanza: ni veían probable que la candidata popular se bajase del burro, ni creían que tal afrenta pudiera ser perdonada por los de Santi Abascal. Este viernes, sin embargo, ambos partidos firmaban un pacto que frustará las intenciones de un PSOE que ya se frotaba las manos pensando en que, por una carambola del destino, Fernández Vara podría mantener el bastón de mando.

Aunque los protagonistas de este cambio de guión son muchos y muy diversos, a nadie se le escapa el papel que ha jugado Ángel-Pelayo Gordillo, el candidato de Vox que este viernes compareció junto a la propia Guardiola, mostrando esa sintonía sin estridencias que tantos ansiaban. De hecho, los mentideros extremeños cuentan que, antes de que Jorge Buxadé aterrizase en Mérida, el acuerdo entre ambos partidos estaba prácticamente cerrado.

Tres décadas en el PP

Desconocido en el resto de España, el hombre fuerte de Abascal en Extremadura militó durante 30 años en el mismo Partido Popular cuya bandera enarbola ahora María Guardiola. Ángel-Pelayo, de apellido Gordillo (Mérida, Badajoz, 1962), llegó incluso a ejercer como concejal de Cultura, Turismo, Museos y Limpieza en el Ayuntamiento de Mérida, entre 2011 y 2015. Sin embargo, a partir de 2017, empezó a distanciarse de los suyos.

Su primera decepción, tal y como él mismo relató en el diario Hoy, llegó en 2017, a raíz del golpe del 1-O: "Hemos visto la aplicación de un artículo 155 muy leve en Cataluña, que incluso ha empeorado la situación. Creo que hacen falta medidas mucho más eficaces que contengan esta deriva, que tiene tintes totalitarios en Cataluña y el País Vasco". La gestión de la moción de censura por parte del PP fue la gota que colmó el vaso: "Rajoy perdió una oportunidad extraordinaria de convocar elecciones y haber evitado todo lo que ha venido después".

Unas cosas y otras le llevaron poco después a entregar su carné de afiliado. "Intenté poner un poco de racionalidad en el PP, hasta que vi que no era posible", explicó entonces. Un año después, aterrizaría en Vox, donde pronto se hizo con la vicepresidencia provincial en Badajoz y repetió como concejal en el ayuntamiento de Mérida bajo sus nuevas siglas. Algunos le ven como un traidor, pero lo cierto es que muchos en el PP se ven mucho más identificados con él que con el resto de sus compañeros, y eso ha sido una baza fundamental para encauzar las negociaciones con una mujer a la que durantes meses se dedicaron a caricaturizar como "la baronesa roja".

"Vox respeta cualquier tendencia sexual"

Durante la media hora que duró la rueda de prensa conjunta entre Gordillo y Guardiola, el primero no dudó en visibilizar su sintonía con una mujer a la que muchos pretendían ver sudar la gota gorda entonando el mea culpa. Lejos de reproches, el candidato del Vox enfatizó sus puntos en común con total tranquilidad. Es más, le brindó a la popular una pequeña victoria al verbalizar públicamente que "Vox respeta absolutamente cualquier tendencia sexual" y que él, personalmente, no comparte las declaraciones de su compañero de partido en Mérida, en las que éste parecía comparar la bandera LGTBI con la de los pedófilos.

"Que haya habido una mala interpretación o una equivocada exposición por parte de algún miembro de Vox no quiere decir en absoluto, en absoluto, que ningún miembro de Vox compare a una persona con una determinada tendencia sexual con lo que es un delito. Y esto quiero que quede meridianamente claro", subrayó de forma tajante. Su discurso, alejado de la calculada ambigüedad de la que muchas veces se acusa a los de Santi Abascal, contribuyó a no poner en un apuro mayor si cabe a una María Guardiola que, entre las razones por las que dijo no estar dispuesta a incluir a Vox en su Gobierno, mencionó precisamente el respeto a los derechos de los homosexuales.

Un hombre de campo

Con todo, la gran pregunta ahora es quién será el elegido para formar parte del futuro Ejecutivo, al frente de esa Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural que el PP ha concedido a Vox. "La ostentará quien Vox decida, en consenso lógicamente con nosotros, porque los nombramientos los hace la presidenta de la Junta", se limitó a responder Guardiola mientras el sonriente candidato de Vox asentía.

Con estudios de Derecho, Gordillo es administrador de las empresas agrícolas y ganaderas de su familia, lo que le podría acercar al perfil que requiere una consejería como la pactada. En cualquier caso, Guardiola ha dejado claro que su intención es no filtrar ningún nombre hasta que sea investida presidenta. Cuándo sucederá esto sigue siendo una incógnita, ya que la decisión está ahora en manos de la presidenta de la Asamblea, que, sin esperar a este viernes -tal y como PP y Vox habían solicitado- ya había programado el intento de investidura de Guillermo Fernández Vara para los próximos 5 y 6 de julio.