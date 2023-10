El "Consejo de la República" de Puigdemont consultará a sus afiliados sobre la investidura de Sánchez

"¿El Consejo de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?": esa es la pregunta que se someterá a consulta de los 90.142 afiliados con derecho a voto, según sus propios datos, del "Consejo de la república" que preside Carles Puigdemont. El resultado no será ni mucho menos vinculante y aún no está claro si cuenta con el beneplácito del prófugo, ya que ha sido ampliamente avalada por el sector crítico, el mismo que ha denunciado el bonapartismo de su líder y que ha lanzado sospechas de corrupción sobre su segundo, el también prófugo Toni Comín.

La propuesta de una consulta trascendió este martes después de que los afiliados en la plataforma de Puigdemont recibieran en sus correos electrónicos el aviso de su celebración entre los días 17 y 23 de octubre y el texto de la pregunta. En las últimas semanas han trascendido fuertes desavenencias en el seno del "Consejo de la república" tras el desmantelamiento de la "asamblea parlamentaria" (una especie de 'Parlament' en el "exilio") decidido por Puigdemont, quien además pretende remodelar la estructura del artefacto político. Dicha reestructuración también será sometida a votación por las bases.

La propuesta de consulta se registró el pasado 31 de julio por un militante cuyo nombre no ha trascendido y ha logrado 1.064 avales, cantidad que supera el 1% del censo.

La respuesta de los militantes del "Consejo de la república" tendrá una trascendencia ambiental en las negociaciones. De momento, en Junts per Catalunya (JxCat) se mantiene el silencio mientras que entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los Comités de Defensa de la República (CDR) se han mostrado muy críticos con la idea de investir a Sánchez a cambio "sólo" de una ley de amnistía.

La formación del "Consejo" hace muy difícil aventurar un resultado, puesto que forman parte independentistas de sensibilidades muy variadas y transversales y que abarcan todo el arco de los partidos separatistas. En cualquier caso, Puigdemont tiene manos libres de JxCat para negociar la investidura y la decisión que adopte no necesitará ser sufragada ni por el partido ni por las entidades separatistas.

Arremetida contra el Rey

Por otra parte, Puigdemont arremetió contra el Rey Felipe VI en el sexto aniversario del discurso del monarca contra el golpe de Estado separatista. Tras la celebración del referéndum ilegal y de una huelga forzada por la Generalidad y los sindicatos UGT y CCOO para protestar por la actuación policial, el Rey pronunció un discurso que fue clave para frenar el golpe y forzar al Gobierno que presidía Mariano Rajoy a actuar contra el grave ataque contra la unidad de España que estaba perpetrando la administración autonómica presidia por Puigdemont. Esa intervención de Felipe VI todavía escuece a los independentistas, que pretendían que el monarca se mostrara "neutral" y equidistante mientras Puigdemont y Oriol Junqueras se disponían a proclamar la república catalana. De ahí que Puigdemont haya recordado el discurso poniendo una imagen del Rey boca abajo en su perfil de Instagram.

"Hoy hace seis años, de noche, Felipe VI decidió poner la Corona al frente de la represión y envió en directo un mensaje claro a la población catalana: que iría "a por ellos", ha escrito Puigdemont para acompañar la imagen. También asegura que la postura del Rey fue el resultado del "éxito" del referéndum y de la "capacidad de la sociedad catalana de paralizar todo el país", en alusión a una huelga ordenada por la Generalidad, los partidos separatistas y los dos principales sindicatos.

Para Puigdemont no cuenta tampoco la parte de la población catalana que estaba en contra del referéndum, del golpe y de la secesión. No es nuevo. De hecho, en sus memorias, tituladas Me explico, omite toda referencia a la manifestación que cinco días después del discurso del Rey congregó a un millón de personas en Barcelona en contra del golpe y la secesión.

La arremetida contra el Rey de Puigdemont coincide con el encargo del monarca a Pedro Sánchez para que opte a la investidura. Su reelección pasa por conceder una amnistía a Puigdemont, con quien el PSOE negocia sin atender a su condición de prófugo de la Justicia.