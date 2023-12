La Asamblea por una Escuela Bilingüe denuncia la marginación del español en más de 2.000 colegios catalanes

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la organización que defiende a las familias que solicitan clases en español para sus hijos en centros públicos y concertados, ha elaborado un informe en el que analiza el régimen lingüístico de los 2.422 centros educativos de Cataluña que dan publicidad a sus proyectos lingüísticos en sus páginas web. La principal conclusión es que "sigue vigente el modelo uniformador basado en el catalán como lengua única de enseñanza en la práctica totalidad de los centros educativos catalanes, con presencia residual del castellano, incluso inferior a la de lenguas extranjeras en las asignaturas no lingüísticas".

La situación no ha cambiado desde hace cuatro años, cuando la misma entidad, presentó una primera entrega sobre las políticas contra el español en la denominada "escola catalana". El documento de la AEB, presentado este miércoles, será entregado a los eurodiputados que visitarán diversos centros educativos catalanes entre los días 18 y 20 de este mes, una misión del Parlamento Europeo cuyo propósito es analizar las denuncias del PP y Ciudadanos sobre la inmersión lingüística en catalán y la exclusión del español en la educación obligatoria catalana.

Las principales conclusiones obtenidas por la AEB son las siguientes:

El catalán es la lengua vehicular única de 2.406 centros educativos, mientras que sólo tres se reconocen bilingües (catalán y castellano como lenguas vehiculares) y once trilingües (catalán, castellano y lengua extranjera).

Respecto a las materias no lingüísticas, 1.749 centros (el 73.46%) declaran que las imparten sólo en catalán, mientras que en 155 centros educativos (el 6,44%) se imparte alguna materia en castellano y en 558 se dan materias en lengua extranjera. De los que reconocen dar materias en castellano, sólo 5 lo hacen de manera integral en asignaturas que se pueden definir como troncales.

La realidad social influye muy poco en el régimen lingüístico de los centros. En los entornos de mayoría catalanohablante, el 70,66% de los centros prevé que el catalán sea la única lengua de enseñanza en asignaturas no lingüísticas y en los de mayoría castellanohablante, esta cifra crece hasta un 74,06% en estas mismas materias.

En lo que se refiere a las comunicaciones escritas dirigidas a las familias y a los alumnos, el 91,95% de los centros educativos prevén hacerlas sólo en catalán y en las comunicaciones orales el 79,02% de los proyectos revisados contemplan el uso exclusivo del catalán.

Los proyectos lingüísticos de los centros ordinarios no dan un tratamiento específico de corte lingüístico a los alumnos con necesidades especiales, salvo remisiones en algunos casos a los planes de atención a la diversidad del centro.

En el caso de los Centros de Educación Especial, revisadas las webs de 74 centros de los 118 que existen en Cataluña, en 39 se constata que la lengua materna del 58,06% de los alumnos es el castellano y el catalán, del 19,35%. El catalán y la lengua de signos catalana son las lenguas vehiculares en el 100% de los proyectos analizados y en ninguno de ellos se contempla la posibilidad de que el castellano o la lengua de signos española pueda ser lengua vehicular en los Centros de Educación Especial.

El contraste de los datos de una encuesta del Departamento de Educación sobre los centros educativos en 2022 con los que aquí se aportan, arroja enormes diferencias sobre los criterios del régimen lingüístico. Mientras el 96,85% de los centros contestaron al Departamento que eran razones pedagógicas, el presente estudio de la AEB ha comprobado que los fundamentos pedagógicos sólo se observan en el 6,86% de los proyectos y que, en cambio, son la consideración del catalán como lengua propia (48,67%) y el factor de cohesión social (33,77%) los que determinan los proyectos lingüísticos de los centros.

Criterios identitarios, no pedagógicos

La entidad promotora del bilingüismo en la enseñanza concluye que la consejería de Educación "carece del más mínimo interés en conocer la lengua materna o familiar de los alumnos: en ningún momento del proceso educativo pregunta sobre ella formalmente".

También denuncia que "lo que motiva el diseño del régimen lingüístico es el factor identitario y no el pedagógico, a pesar de las grandilocuentes manifestaciones de los responsables de las administraciones educativas". Además, señalan que el estudio "describe la situación y no entra a valorar las consecuencias de este modelo que no es desde luego de éxito, como ha quedado acreditado en el reciente informe PISA-2022", divulgado la pasada semana y que situaba a los alumnos de Cataluña a la cola del resto de regiones en comprensión lectora y matemáticas.