Los datos secretos del Clan Negreira al descubierto: todas las pruebas de los amaños del Barça

En esta nueva entrega de M.A. Confidential, Miguel Ángel Pérez, expone todos los entresijos del caso Negreira. Todo un entramado que va más allá de la compra de árbitros. Este caso está compuesto por un triángulo entre Negreira, el Barça y Rubiales, con intereses políticos independentistas de por medio. Famosas han sido las múltiples pancartas con simbología independentista que han desplegado los aficionados con en el beneplácito del club azulgrana. Sus presidentes lo han permitido, a pesar de las sanciones impuestas por la UEFA, e incluso presidentes como Joan Laporta son abiertamente y declarados independentistas.

Según el auto del juez Joaquín Aguirre, el hijo de Negreira ofrecía un servicio de coaching a los árbitros. Los árbitros pagaban cantidades que podían llegar a los 14.000 euros. Negreira era el encargado de los ascensos y descensos de los árbitros y éstos se promocionaban a sí mismos para poder lograr sus objetivos. Así lo ha desvelado el árbitro granadino Juan Manuel Ruiz Aguilera.Sí los árbitros habían tenido un partido tranquilo, los informes que hacía el CTA lo reseñaba como partido tranquilo, en cambio, si en el partido había penaltis, expulsiones... se consideraba como un partido difícil, por lo que el árbitro conseguía mejores valoraciones.

Finalmente, los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira cesaron en el año 2018 después de que el exárbitro dejara su puesto en el Comité Técnico de Árbitros y dejara de tener influencia en los colegiados y en los estamentos arbitrales.

La relación del Barça con el Gobierno

Albert Soler ha sido pieza fundamental en las relaciones entre el Fútbol Club Barcelona y estamentos gubernamentales. Como ya publicara Miguel Ángel Pérez, Soler encubrió, presuntamente, el pago de 3 millones de euros del Barça a Negreira cuando estaba en el Consejo Superior de Deportes.

Además de todo esto, LD tuvo acceso a un escrito en el que se detallaba que Soler, directivo del F.C. Barcelona entre los años 2017 y 2021 "no llevaba parcela alguna relativa al área fútbol". "Desde la temporada 17-18", continúa el escrito, "mi mandante no llevaba parcela alguna relativa al área fútbol, encargándose desde dicha temporada hasta la 20-21 de las secciones profesionales (baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala) y relaciones institucionales (no incluyendo el fútbol profesional)".

Fuentes del caso consultadas por LD destacan que "es muy relevante el enfrentamiento entre Albert Soler y el Barça de Laporta, ya que Soler además de ser directivo del club fue presidente del Consejo Superior de Deportes. Es una pieza clave en la causa y una guerra abierta contra el F.C. Barcelona podría provocar consecuencias nefastas para el club".