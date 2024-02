Una afirmación del consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha sacudido la política al desvelar que el Gobierno está "abierto" a indultar a los separatistas cuyos delitos no queden contemplados en la amnistía.

Campuzano no es nuevo es estas lides, sino uno de los miembros del Ejecutivo catalán con mejores conexiones en Madrid. Durante 23 años fue diputado en el Congreso de los Diputados. Primero, por CiU y más tarde por el PDeCat hasta 2019. Tras su salida del partido posconvergente, fue fichado por ERC para ser consejero autonómico tras el portazo de los de Junts a Pere Aragonés.

Indultos al "lawfare"

El ofrecimiento de los indultos al entorno de Junts no es nuevo. En noviembre, durante la investidura de Pedro Sánchez, Libertad Digital ya publicó que el Gobierno había dejado caer que contemplaba una medida de gracia como los indultos a todos aquellos condenados que los separatistas querían pasar por una comisión de lawfare. La propuesta del entorno del PSOE se dejó caer en varias ocasiones durante la negociación, y era una teoría que avalaban dentro del Gobierno, como una de las posible salidas para algunas de las personas del entorno de Puigdemont.

Se trataría de los casos de Laura Borrás, condenada por fraccionar contratos, o Gonzalo Boye, imputado por blanquear dinero del narcotráfico. También en esa lista estaría el exconsejero Miquel Buch, condenado por prevaricación y malversación al contratar a un Mosso como escolta de Puigdemont y destinarlo a Waterloo.

El entorno de Pedro Sánchez había dejado claro que en la ley de amnistía no se incluiría lo que los separatistas tildan como lawfare pero que eso no significaba no se les vaya a eximir de perdón para estas personas. Para Junts se trata de gente de vital importancia ya que son algunos de los cargos más próximos a Puigdemont como su abogado, Gonzalo Boye, o la presidenta del partido, Laura Borrás.

Extenderlo a los CDR

Tras la afirmación de Campuzano, en el Gobierno estudian extender esos indultos a más personas. Sería a todos aquellos CDR y miembros de Tsunami Democrático condenados por terrorismo pese a que la Constitución impide los indultos generales. Esta promesa al entorno separatista entroncaría con las afirmaciones de Sánchez y Bolaños dejando caer que "todos los catalanes van a ser amnistiados porque no son terroristas".

La figura de los indultos permitiría al Gobierno de Sánchez un nuevo balón de oxígeno, ya que podrían convertirse en una moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos, con la que retener el poder durante más años. Hasta este momento, sólo están condenados Laura Borrás y Miquel Buch, cuyo indulto podría ser aprobado de manera inmediata pero ,hasta que no haya sentencia firme en el resto de los casos, el Ejecutivo no puede tomar la prerrogativa de la medida de gracia.

La mayoría todavía están pendientes de resolverse. Es el caso de Gonzalo Boye imputado por blanqueo del narcotraficante Sito Miñanco. El abogado ha presentado varios recursos para evitar que sea juzgado por la Audiencia Nacional. Tampoco parece que sea inmediato el juicio a los CDR o Tsunami Democrático que todavía sigue instruyéndose por parte del juez García Castellón. También es improbable un indulto a Puigdemont, ya que debería volver a España, ser detenido, juzgado y condenado, antes de poder ser indultado.