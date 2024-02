Este miércoles 28 de febrero sale a la venta el nuevo libro de Federico Jiménez Losantos, El camino hacia la dictadura de Sánchez, y el autor lo ha presentado en su programa acompañado de los periodistas Luis Herrero y Dieter Brandau, del director del grupo Libertad Digital, Javier Somalo y del director de El Mundo Joaquín Manso.

Este libro es una recopilación de los ensayos que Jiménez Losantos ha publicado en Libertad Digital desde el año 2017 hasta 2023 denunciando cada paso de ese proceso de cambio de régimen. El libro incluye un prólogo de cuarenta páginas inédito centrado en la Ley de Amnistía y en la "rebelión de los jueces". Analiza el peligro que corren el régimen constitucional, la libertad, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la misma unidad de España.

Dieter Brandau coincide con el director de Es La Mañana en que "pero aún estamos a tiempo de evitarlo, la posibilidad de que esto tenga otro final". Federico piensa "que hay partido". Digo "hacia la dictadura de Sánchez y Pumpido" porque esto no es ni "querellable, ni secuestrable".

Somalo, por su parte, apuntaba aquello de que todo el mundo dice que "esto no puede pasar aquí" y está pasado. "Ese camino hacia la dictadura ya tiene víctimas y ya tiene episodios irreparables y que no vamos a conseguir reparar. Lo que se vote en Cataluña o en el País Vasco no sería lo mismo si no hubieran echado a toda esa gente, 200.000 personas. Y venimos de un 11M".

Manso, más optimista, ha defendido que la "institucionalidad es suficientemente fuerte para que no pase aquí, la oposición se ha rehecho y la resistencia civil ha aguantado". Según el director de El Mundo, "la conquista del Estado" es la tercera etapa de Sánchez tras hacerse con el partido y con el Gobierno.

El autor ha recordado las palabras de uno de los miembros del Consejo del Poder judicial que decía que el pueblo español no va a perder su libertad que son sus jueces. Demuestra "hasta qué punto están dispuestos a luchar". "Me asombra la resistencia judicial a la Ley de Amnistía. El grueso de la administración de Justicia se ha plantado de una forma insospechada ante una ley que supone despedirlos a todos". Así acaba el libro, de 575 páginas: "¡España no se rinde!".

Luis Herrero encuentra "un denominador común con el felipismo", "la sensación de ir hacia una dictadura" pero "el felipismo finalmente cae y hay un momento en el que la regeneración es posible y no se efectúa porque el PP, en vez de regenerar el sistema y descolonizar esos puntos que tienen que servir de vigilancia para que la democracia no derive en dictadura, se empeña en decir que nosotros somos más resistentes que los demás". Concluía que "el camino a la dictadura es la de la torpeza acumulada de muchos gobiernos que hemos tenido".

Federico añadía que el gobierno de Mariano Rajoy fue "incapaz de ver la gravedad nacional" del golpe de 2017. Se declara "pesimista" con respecto al futuro de Cataluña y País Vasco. "Para mí, lo fundamental es que España conserve sus instituciones. España y la Corona no se votan", aseguró respecto a los plebiscitos que plantean algunos partidos. Entonces, continuó, "esto será la confederación de repúblicas soviéticas ibéricas".

