Armengol descarta dimitir entre ataques al PP: "No dejaré que mancillen mi nombre"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha pronunciado por primera vez sobre el contrato de 3,7 millones del Ejecutivo balear, que ella presidía, con la empresa del caso Koldo. "No dejaré que mancillen mi nombre con nada que se parezca a la corrupción", ha afirmado en una comparecencia la actual tercera institución del Estado que ha acusado al PP de "romper todas las líneas rojas".

Armengol ha asegurado que no dimitirá y se escuda en que "no estoy siendo investigada, ni nadie de mi Gobierno" y lamenta que quien le pide la dimisión sea "la única persona que aparece en el sumario", en referencia a Miguel Tellado por una reunión que la Guardia Civil ha acreditado que no se produjo.

Al igual que hizo su entorno, Armengol sí ha admitido que les llegó la recomendación por parte del ministerio de Ábalos pero lo ha desligado de cualquier tipo de presión . "Nadie nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó", ha afirmado, mientras que ha rebajado la importancia de la recomendación asegurando que "nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios" y que se "derivaban al servicio de salud". La duda sobre quién del Ministerio les recomendó a la empresa de Koldo sigue en el aire, al igual que a la persona del Gobierno que se dirigió.

Defiende su gestión

Armengol ha recalcado que "lo volvería a hacer" y que "compramos donde había". La que fuera presidenta del archipiélago entre 2015 y 2023 ha defendido en varias ocasiones su gestión asegurando que "Baleares compró bien, legalmente con todos los contratos hechos" y con "gente seria" . También ha salido al paso de las acusaciones de comprar mascarillas fake asegurando que "son mascarillas que no filtran como FFP2" pero que "filtran como quirúrgicas" y que se "almacenaron porque estábamos en pandemia".

Sobre el informe que se firmó unos días antes de su salida, Armengol ha añadido que "la reclamación se hace en tiempo y en forma" y que se "formaliza en junio", sólo unos días antes de entregar el poder a la popular Marga Prohens. "La responsabilidad está en manos del PP que tiene que explicar qué pasa con el expediente", ha asegurado.

Armengol ha asegurado que "la ciudadanía no se merece este espectáculo" y, tras acusar al PP de manera reiterada de saltarse "todas las líneas rojas", ha pedido que en política "no todo vale" y ha defendido que "no todos somos iguales". Incluso ha terciado que "lo que más" le motivaba, a la hora de "entrar en política", es "la lucha contra la corrupción".