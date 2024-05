El varapalo de la Justicia a Begoña Gómez y a Sánchez

La Audiencia Provincial de Madrid aprecia "indicios objetivos" de delito en la intermediación de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez para conseguir subvenciones a su amigo empresario Juan Carlos Barrabés "en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación". Carlos Cuesta analiza las mentiras del Gobierno sobre el informe de la UCO.

"Así de la documentación unida a la denuncia, resulta que la Consultoría denominada Innova Next S.L.U., del Grupo que dirige el empresario Carlos Barrabés, en agosto de 2.021, obtuvo dos lotes de contratos de la Empresa Pública Red.es, por valor de 5.800.000€, ganando a ofertas económicas más atractivas. Al parecer, la denunciada Begoña Gómez Fernández recomendó su contratación por carta. El citado empresario en junio de 2.021 obtuvo otro lote de contratos, para su U.T.E. formada por Innova Next S.L.U. y la Escuela de Negocios The Valley, de la citada Empresa Pública "Red.es", ganando a cuatro ofertas más económicas lograron 4.400.000 € de fondos europeos con la misma recomendación de Begoña Gómez", apunta el auto.

"Al respecto consta en el testimonio remitido, oficio que la Fiscalía Europea ha enviado al Juzgado Instructor solicitando información, respecto de estas dos operaciones, tomando conocimiento de las diligencias practicadas respecto de tres expedientes de contratación con la Empresa Pública "Red.es".. en los que estarían implicados, la U.T.E. Escuela de Negocios S.L.U. The Valley, respecto de los cuales, según se dice, podría llegar a ejercer la competencia si hubieran sido financiados con fondos europeos, lo que resulta contradictorio con el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal", añaden los magistrados.