El Gobierno acusa al juez Peinado de actuar "con mala fe": "En campaña las actuaciones se ponen en stand by"

La imputación de Begoña Gómez, con su citación para declarar como investigada por malversación, cogió al núcleo duro del Gobierno (Félix Bolaños, María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar Puente) en el edificio de la portavocía del Gobierno.

La orden del secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, fue que hablasen de "extrañeza" por conocer la información "por los medios de comunicación" y "en la semana" de las elecciones europeas. Así lo repitió en varias ocasiones y de forma disciplinada la portavoz, Pilar Alegría, quien unificó todas las respuestas aunque fuesen dirigidas a Bolaños o Puente en su calidad "de juristas".

En privado, fuentes del Gobierno sentencian que la decisión del magistrado, Fernando Peinado, de citar a la mujer de Pedro Sánchez "no tiene lógica procesal" porque todavía "quedan testificales" como las del empresario Carlos Barrabés. "Cuando llegue a declarar se explicará, no tiene nada, ninguna base", añaden altos cargos del Ejecutivo.

Pilar Alegría fue muy cuidadosa a la hora de seleccionar las palabras. Todo con tal de evitar cualquier tipo de acusación de prevaricación pese a que, en varias ocasiones, sembró dudas sobre la intencionalidad del magistrado a la hora de hacer pública su citación, a sólo seis días de las elecciones. Fuentes del Gobierno creen que "no es prevaricar" sino actuar con "mala fe" con un objetivo: "Ayudar a una determinada formación política".

"Si no quieres influencia, lo normal es que no hagas nada", añaden altos cargos donde piden que "en campaña, las actuaciones" se pongan "en stand by". Es decir: que no se cite a declarar a la mujer del presidente del Gobierno para evitar su "estigmatización". Algo en lo que también profundizaba Sánchez en su carta a la ciudadanía conocida durante este martes. "Esta decisión se anuncia a solo cinco días antes de que se celebren las elecciones", añadía el presidente del Gobierno en su misiva.

En otro pasaje, el líder del PSOE hablaba de "una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral". Sánchez sentenciaba que "es evidente que esta práctica no se ha respetado" pero pedía al lector sacar "sus propias conclusiones".

En esto coinciden con la cúpula del PSOE. Nada más conocerse la citación para el 5 de julio, el secretario de organización, Santos Cerdán, sentenció en la red social X: "Muy oportuno para la oposición destructiva que ejercen PP y Vox, a pocos días de unas elecciones cruciales"

El PSOE: "Nos ayudara a movilizar"

En Ferraz, fuentes de la dirección sentencian que "esto se ve muy claramente lo que hay". La prueba más evidente es, a su juicio, la de dar a conocer la citación en plena campaña, reventando la estrategia socialista que lo había fiado todo a acusar a Feijóo de planear una moción de censura junto con Vox y Junts.

"Se ve perfectamente cómo va derivando el caso de Begoña", añaden en la cúpula del partido donde restan importancia a los negocios de la mujer del presidente del Gobierno. "Se ve en los mítines. Cuando había inquietud por la ley de amnistía, te preguntaban. De esto, nada", añaden.

En el partido creen que "todo es muy burdo" y anticipan que "esto activará a su electorado" porque verán, en línea con lo que defiende el PSOE, que detrás del juez "hay una estrategia". "Esta filtración pretende claramente influir en el transcurso normal que se desea para todo proceso electoral", añaden otras fuentes que acusan a Feijóo de "denigrar la política".