El Gobierno busca "fórmulas imaginativas" tras constatar lo difícil que es sacar a ERC del concierto

El Gobierno ha escogido la carta más sensible para tratar de armar el castillo de naipes que eleve a Salvador Illa a la investidura. La carta de la financiación autonómica hace tambalearse ejecutivos regionales y también recorre el espinazo de los partidos que están en la oposición. Cuando se habla de dineros, las siglas quedan al margen y todos sacan la bandera de su terruño.

En la Moncloa lo han comprobado esta semana. La mera mención a una "financiación singular" a Cataluña ha unido en un mismo frente al resto de presidentes autonómicos y a los dos barones que les quedan bajo el régimen común. El revuelo no ha servido de mucho porque ERC y Junts no se han movido de su postura. Da igual que le transfieran más tributos. Todo lo que no sea un concierto económico a la vasca sigue siendo insuficiente para los separatistas.

En el Ejecutivo lamentan que, tras abrasarse con este tema durante una semana, "todo el mundo" sigue "en su posición de máximos". La idea continúa siendo la de cerrar un pacto de financiación con el PP. El actual modelo lleva más de diez años caducado pero no parece que, fuera del PSC y la Moncloa exista mucho interés en modificarlo ahora. El sanchismo se ha encontrado con un paradoja: el crecimiento del PIB hace que el sistema "tenga mejor rendimiento", al aumentar la recaudación. Si hace unos años, en plena crisis, las comunidades pedían premura para hacer cambios, ahora prefieren dejarlo como está a "meterse en el ruido".

La idea de Hacienda es convocar en julio al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que agrupa a los 15 consejeros del ramo que están bajo el régimen común. Se les sondeará para ver si existe algún tipo de consenso y si están dispuestos a abordar este debate durante la presente legislatura.

En busca de fórmulas imaginativas

En el Gobierno piden que esta cuestión se aborde con sosiego, "con luz y taquígrafos" pero que no se convierta "en un debate público", que encima los ánimos y que levante banderas. En el Ejecutivo conminan al PP a que aclare su postura y piden a Feijóo que "arbitren" entre Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso. En Ferraz creen que, debido a su escaso poder territorial, el PSOE "lo tiene más fácil".

Unas justificaciones que contrastan con la realidad ya que uno de sus dos barones, el asturiano Adrián Barbón, ya participó en una cumbre con los presidentes populares de Galicia, Castilla y León (Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco) con los que comparte más afinidad a la hora de reformar el sistema. "Es imperativo hacerlo con el PP", sentencian en el Gobierno aunque admiten que "otra cosa es la financiación singular".

En el Gobierno ya tienen varios planes alternativos si la reforma de la financiación no sale. Todos encaminados a desarrollar la "financiación singular" para Cataluña y que le permita más dinero para, en principio, los Mossos, las prisiones y Rodalíes. Incluso creen que "sin cambiar" la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) "hay mucho margen".

Algunos destacados miembros del Gobierno reconocen que barajan varias "fórmulas imaginativas" que no quieren desvelar. Una de ellas pasa por los Presupuestos y sería una mayor inyección de dinero. "Si hay revisión al alza, habrá Presupuestos más expansivos y habrá margen", reconocen fuentes de la Moncloa.

Otras podrían pasar por cambios en la gestión de los tributos. "Lo importante es sacarlos del concierto", reconocen otros en el Gobierno sobre ERC tras constatar que el partido separatista sigue sin moverse de sus postulados. Lo que admiten sin tapujos en privado es que "el cupo no lo van a aceptar". Una afirmación que alivia al resto de federaciones del PSOE.