Puigdemont tacha de "chantaje" la financiación singular de Cataluña y amenaza a Sánchez con retirarle el apoyo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una financiación "singular" para Cataluña a cambio de que Salvador Illa sea investido presidente de la Generalidad. La oferta va dirigida a ERC, cuyos veinte votos en el Parlamento catalán son fundamentales para decantar la balanza en favor del aspirante socialista. Sánchez dio a conocer su propuesta en una entrevista en La Vanguardia del domingo que ha sido amplificada este lunes por El País en su portada.

ERC no se ha pronunciado aún sobre el ofrecimiento. Pero quien sí lo ha hecho es Carles Puigdemont, que ha montado en cólera y ha emitido un largo mensaje en la red social X en el que llega a tachar de "chantaje" la oferta de Sánchez. "La noticia de que el PSOE ofrece una financiación singular si se apoya un gobierno presidido por su candidato en Cataluña es un escándalo en todos los sentidos", sostiene Puigdemont.

La notícia que el PSOE ofereix un finançament singlar si es dóna suport a un govern presidit pel seu candidat a Catalunya és un escàndol en tots els sentits, i caldria que el president Sánchez respongués a diverses preguntes si pretén comptar amb els suports que l'han permès… pic.twitter.com/rSB8H3XvV4 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 17, 2024

Además, el prófugo lanza un par de preguntas a Sánchez. La primera, si cree que la financiación que los catalanes merecen depende de si el candidato de su partido es investido presidente. Y le advierte con otra pregunta retórica: "¿No cree que con su chantaje está dando argumentos a los españoles que piensan que los catalanes reclaman un trato que no se merecen?". Y por si no ha quedado claro, Puigdemont insiste: "Es decir, que sólo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo -de ese modo se nos habría atendido mucho antes- sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el gobierno de Cataluña al precio que sea".

Advertencia a Sánchez

El líder de Junts no parece encontrar ninguna contradicción en su discurso contra Sánchez a pesar de haberle prestado los siete votos que necesitaba para ser elegido presidente del Gobierno. También señala que "Cataluña necesita un concierto económico propio no como una concesión porque gobiernan unos u otros sino porque lo ha reclamado el pueblo de Cataluña" y que "jugar con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido me parece inmoral".

Para terminar, advierte a Sánchez de que "los próximos presupuestos generales del Estado deben hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo. Sobre todo se debe mirar con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Porque normalmente lo que te dan por un lado -nuevo modelo de financiación- te lo quitan por otro -no ejecución de las inversiones presupuestadas-."

En su entrevista en La Vanguardia, Sánchez también elogió a ERC y dijo que ni los indultos ni la amnistía habrían sido posibles sin el impulso del partido republicano. La reflexión del presidente del Gobierno contrasta con el relato de Puigdemont, que se atribuye en exclusiva el mérito de haber arrancado a Sánchez la amnistía a cambio de investirlo, una lógica que aplicada en Cataluña le parece al líder de Junts "miserable".