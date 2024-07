Abascal insiste en culpar a Feijóo de la ruptura y el PP emplaza a Vox: "¿Son un partido protesta o de Estado?"

El líder de Vox, Santiago Abascal, siguiendo la estela del comunicado trasladado en la noche de este miércoles, ha cargado duramente contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, al que culpa de "romper unilateralmente" los cinco gobiernos regionales. Bajo esta premisa, Abascal ha aplazado el desenlace derivándolo a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que se celebra esta tarde, tras la que promete "dar una respuesta concreta y precisa" manteniendo así la incertidumbre hasta última hora. Los cuatro vicepresidentes de las autonomías – José Ángel Antelo, Juan García Gallardo, Alejandro Nolasco y Vicente Barrera-, estarán presentes en la reunión al ser miembros del CEN.

Dice el líder de Vox que sus electores "están comprendiendo nuestras decisiones, están comprendiendo que pongamos pie en pared", teniendo en cuenta que su amenaza trae como consecuencia la ruptura de los gobiernos autonómicos en los que PP y Vox comparten poder, siendo conscientes, los propios consejeros de la formación, que dichas coaliciones están "funcionando".

Convencidos de romper con los ejecutivos autonómicos, atribuyen su decisión a una cuestión de convicción a sabiendas de que "va a haber gente que se va a ir al paro" y que "van a perder dinero", sin embargo, sugieren que esto les podrían beneficiar electoralmente.

En todo caso, fuentes cercanas a ambos partidos revelan que Abascal y Feijóo "no han hablado", pero que Vox "sí mantiene contacto con el PP autonómico", al tiempo que los populares esperan con paciencia las conclusiones a las que llegue Vox. "Tienen dos opciones: ser coherentes o replegarse", asegura el Partido Popular, que incluso les emplaza a decidir "si son un partido de Estado o un partido protesta".

En este sentido no creen que acoger a 16 menores no acompañados, como ya se ha confirmado en Murcia, "sea motivo con una categoría suficiente" como para romper un gobierno, por ello contextualizan este movimiento en "una excusa" y un arrebato de "orgullo", ya que dichas fuentes aseguran que "el PP no ha dado ni un golpe, ni un giro" relativo a la política migratoria "porque siempre hemos defendido lo mismo".