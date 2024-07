Los pliegos de los concursos de Barrabés no pidieron cartas de recomendación pero Begoña Gómez las hizo y se evaluaron

Un informe técnico elaborado por la acusación contra Begoña Gómez ha puesto los concursos públicos ganados por Carlos Barrabés en la diana. El estudio ha incorporado datos nuevos de esos concursos ganados por el aliado de Begoña Gómez, impulsor del máster de la mujer del presidente del Gobierno, beneficiado por las cartas de recomendación de Gómez y hasta dueño de la sede de la sociedad Wakalua que patrocinó el África Center de la mujer de Pedro Sánchez. El informe, elaborado por Manos Limpias, denuncia que la fórmula empleada en la calificación de las ofertas que realizaba una de las firma de Barrabés siempre rebajaba las notas de las ofertas competidoras y, además, los propios informes de análisis de las distintas ofertas se dedicaron a compararlas con la de Barrabés, uno, como si el baremo fuera Barrabés y, dos, cuando, en teoría, aún no se había analizado la de Barrabés. Pero el estudio de las ofertas ha detectado un inexplicable hecho adicional: las ofertas de esos concursos nunca incluyeron en los pliegos la solicitud de cartas de recomendación. Y, pese a ello, la oferta de Begoña Gómez las incluyó y se valoraron sin que el resto de ofertas supiese que se valoraría ese recurso.

El informe de Manos Limpias denuncia que "llama poderosamente la atención a esta parte que la UTE de Barrabés haya presentado tres cartas de recomendación en los expedientes que tratamos, cuando el técnico no lo exigía en los pliegos". El estudio destaca que "según refiere Prieto Cuerdo en sus informes, fueron presentadas cartas dentro del PLAN DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN, que tenía un 20 % del peso en la oferta técnica". Pero Manos Limpias ha comprobado los pliegos de oferta: "Veamos lo que refieren los pliegos, redactados por el propio Prieto Cuerdo, al respecto de dicho Plan: "Se valorará que la propuesta del plan de difusión y captación describa una variedad de medidas de difusión y publicidad efectiva (en canales tradicionales y en los nuevos canales de la era digital) de los programas propuestos por el licitador que garanticen el acceso a cada una de las acciones formativas a desarrollar, de modo que se maximice el número de participantes tanto de inscritos en el Servicio Público de Empleo, como de aquellos otros que, no estando inscritos, reúnan los requisitos previstos como desempleado, con especial atención en la brecha digital de género, valorando que incluya medidas encaminadas a conseguir superar los estereotipos de la educación tecnológica entre las mujeres". Y añadía que, "asimismo, se valorará la inclusión de medidas efectivas que adecúen los perfiles de los participantes a los diferentes cursos ofertados y aseguren la implicación, motivación e interacción de este colectivo con el prestador del servicio durante la duración del proyecto".

Ni media mención a las cartas de recomendación, señala Manos Limpias. Y, "aun así, en su oferta, la UTE de Barrabés presenta esas cartas, lo que conocemos por Prieto Cuerdo cuando valora el PLAN DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN, al que asigna la máxima puntuación de 9 puntos", señala el informe de la acusación contra Begoña Gómez.

Manos Limpias concluye: "Acabamos concluyendo que solamente la UTE de Barrabés presentó cartas de recomendación, entre ellas las de Begoña Gómez, cuando no eran exigidas en los pliegos, siendo por ello valoradas irregularmente al alza sus ofertas por el técnico, mientras que el resto de licitadores fueron evaluados a la baja". "Señalemos también que cuando algún organismo, entidad o persona física o jurídica, escribe cartas de recomendación, es por haber sido beneficiario de algún trabajo o servicio, debidamente remunerado, por parte de la entidad o persona recomendada. El caso de Begoña Gómez es al revés; Barrabés no ha cobrado a esta persona por servicios prestados, en todo caso Innova Next, parece ser, si ha prestado servicios a la cátedra de Begoña Gómez".