El PP dice que Sánchez, al negarse a declarar, es "más sospechoso que nunca"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho este martes, poco después de saberse que Pedro Sánchez se ha negado a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, que el líder del Ejecutivo se convierte "en más sospechoso que nunca".

En rueda de prensa celebrada en el Congreso, Tellado ha declarado que Sánchez "tenía la oportunidad de demostrar que no hay nada" en ese caso, tal y como el presidente sostiene. Sin embargo, al no haber contestado a las preguntas del juez, "está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en los últimos años en el Palacio de la Moncloa".

El portavoz del PP en el Congreso ha insistido en la idea de que "Pedro Sánchez y Begoña Gómez han convertido la Moncloa en una especie de coworking, en un centro de negocios a servicio de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad con la mujer del presidente del Gobierno". En su opinión, que "no colabore con la Justicia le deja en muy mal lugar" y su actitud "le convierte en más sospechoso que nunca".

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado el siguiente tuit en un hilo de X sobre el último "chantaje independentista", aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid:

A lo que quede del PSOE, si es que hay algo: lamentarse ya no es suficiente. O se está en la defensa de la igualdad de todos los españoles o se está con Sánchez. Sánchez no ha querido declarar ante la justicia, pero responderá ante los españoles por tantas injusticias. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2024

"Se niega a dar conocimiento de unos hechos de los que es testigo"

Por su parte, abogada de Vox y letrada autorizada para interrogar a Sánchez, Marta Castro, ha declarado a la prensa, a las puertas de Moncloa, que "se verá en el acta que se ha levantado que el señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar". "A nuestro juicio, le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso, en relación a los otros dos acusados, que son el rector de la UCM y el empresario Juan Carlos Barrabés. Consideramos que hay que analizar el alcance de esta no declaración. Se ha negado a dar el conocimiento que tiene de unos hechos de los que es testigo", ha añadido.

Finalmente, el eurodiputado de Vox y coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, que ha acompañado a Castro, ha denunciado que "el señor que reside en ese palacio a expensas de los españoles, tras haber asegurado siete votos de un partido golpista, está rodeado por la corrupción política y familiar, pero sobre todo por su corrupción moral". Unas palabras que se suman al mensaje publicado en redes sociales por el líder de Vox, Santiago Abascal, después de darse a conocer la querella del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez contra el juez Peinado.

Pedro Sánchez pretende que la corrupción que le rodea ni siquiera pueda ser juzgada. Para ello va a iniciar una cacería contra los jueces que se atrevan a velar por la ley. ¡Y en esa circunstancia, el señor Feijóo le ha entregado el gobierno de los jueces! Vamos a tener otro… pic.twitter.com/tNo24HLmGj — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2024

Abascal reprocha que el presidente del Gobierno pretenda controlar al poder judicial de tal forma que ni siquiera pueda ser juzgada "la corrupción que le rodea". El líder de Vox también ha aprovecha para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, recriminándole por su pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.