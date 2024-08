La juez reclama las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio

La AEAT defiende que todo está bien en la situación fiscal del hermano de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en un informe inexplicable entregado a la Justicia que no tiene, ni siquiera, firma del inspector encargado del estudio de la situación de David Sánchez. Pero lo cierto es que la jueza había pedido mucha más información: ha reclamado las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Y es que, con menos de 300.000 euros en ingresos ha conseguido acumular un patrimonio de más de dos millones de euros. Por mucho que Hacienda diga, sin firma, que todo está bien.

"Devienen necesarias las siguientes diligencias probatorias (...) Con respecto a los delitos contra la Hacienda Pública y el de enriquecimiento ilícito, procede librar oficio a la Agencia Tributaria para que emita informe detallado sobre los siguientes extremos relativos a David Sánchez Pérez-Castejón". Así fue el requerimiento realizado por la juez.

Y allí exigía saber "si el mismo tiene su residencia fiscal en España o Portugal, periodo impositivo en el que se ha realizado cambio de residencia, en el caso de que haya tenido lugar, y si su residencia fiscal en Portugal sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz, con especial referencia a la legislación específica sobre la materia y sobre si lo anterior sería compatible con la regulación contenida en la Ley del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (al establecer el artículo 9.b de la Ley del IRPF que la persona física será residente en territorio español cuando radique en él el núcleo principal o la base de sus actividades e intereses), y con los principios generales que inspiran la materia, su legislación específica y el Convenio entre España y Portugal para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal". Por ese motivo pide "las declaraciones tributarias presentadas en los últimos 5 periodos impositivos, examen de las mismas y si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública".

Pues bien, el informe de Hacienda remitido al Juzgado no detalla la existencia de otra fuente de ingresos, pese a lo cual, asegura que es correcta la situación fiscal de David Sánchez, el hermano colocado en un puesto inventado para él a los once días de haber llegado el ahora presidente a la secretaría general del PSOE en junio de 2017.

Un patrimonio de más de 2 millones

La juez reclamó saber, igualmente, "si de todos los datos y documentación de los que dispone la Agencia Tributaria puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos y si el mismo sería superior a los 250.000 euros".

Pues bien, de nuevo, el informe de Hacienda remitido a la Justicia, en sus 31 páginas sin membrete ni firma, no llega a desvelar este enigma, pese a lo que remarca que todo es correcto en la situación fiscal del hermano del presidente. Y es que el citado documento no contiene ningún elemento que explique el milagro de los millones del hermano del presidente ni que acredite su titularidad y oficialidad real. El informe, de hecho, tampoco recoge lo que se conoce como DIR3, un código oficial que incorporan los documentos de este estilo para identificar sin lugar a dudas al organismo que lo emite.

La juez reclamaba igualmente saber si "el obligado tributario mencionado ha sido objeto de alguna actividad de inspección o de control, bien por la naturaleza de la actividad que desarrolla (Personal de Alta Dirección) o por su residencia fiscal en el extranjero en el caso de que la tuviere, al hallarse dicha finalidad de "control de los residentes fiscales", expresamente incluida en el Plan de Control Tributario del 2024". Este es el único punto que realmente ha quedado aclarado sin lugar a dudas por el informe: porque si la AEAT no ve problema en nada de lo realizado por David Sánchez está claro que no le ha abierto inspecciones. Y eso que, como el propio hermano dejó claro en su declaración de ingresos oficial, él mismo se autodeclaró no contribuyente fiscal español por residir -según su propia versión- en Portugal-. Pero la ley determina que esa condición, incluso siendo cierta -cuestión que tampoco está clara porque su contrato de trabajo especificaba que tenía que acudir todos los días laborales a su centro de trabajo en Badajoz-, no es suficiente para eludir la obligación de declarar en España y que debía demostrar que su principal fuente de ingresos no radicaba en España, cosa que, por el momento, no parece que haya ocurrido.

Y la polémica va a más. Fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por Libertad Digital han confirmado que, aunque el intercambio de información no es automático, el procedimiento habitual del organismo antifraude de Hacienda lleva a cruzar dos datos muy básicos: el lugar de residencia declarado y el lugar de percepción de los ingresos. Y que, si no cuadran, es motivo más que suficiente para que salten las alarmas.

Contribuyente español

Hay que recordar que el hermano de Sánchez –que teóricamente desplazó su domicilio unos kilómetros, a Portugal, para no pagar las subidas de impuestos reguladas por su hermano presidente– reflejó en su declaración de ingresos que "no está obligado a presentar declaración" de la renta en España. Y lo cierto es que la ley española rechaza que el mero hecho de desplazarse a otro país y residir allí la mayoría de días del año dé derecho a no presentar la declaración de la renta.

Al revés, si el principal centro de obtención de ingresos es español, aunque se resida en otro país, se sigue siendo contribuyente español y, por lo tanto, hay que presentar la declaración del IRPF y pagar el impuesto en España. Pese a ello, David Sánchez Pérez-Castejón defiende que puede declarar en Portugal su patrimonio, de al menos dos millones de euros, y sueldo, de 55.500 euros en 2023 procedente de la Diputación de Badajoz, sin actividades privadas por cuenta propia ni otras remuneraciones con cargo a Administraciones o empresas públicas.

Su propia declaración de ingresos incluye más datos. Que tiene tres pisos —en Madrid, San Petersburgo (Rusia) y el de Elvas (Portugal)—, que acumula 63.880 euros en criptomonedas y que tiene otros 114.073 euros en depósitos en cuentas bancarias. Todo ello más cerca de millón y medio de euros en acciones de BBVA. En esas declaraciones se puede confirmar que el hermano del presidente del Gobierno no ha pagado IRPF ni Patrimonio en 2021 y 2022, y, aparentemente no lo habría pagado tampoco en 2023 por no ser residente fiscal en España desde 2021, según su criterio, que no es el de la ley.