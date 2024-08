Rull carga contra los Mossos por el informe a Llarena y les acusa de mentirosos

Airada reacción del presidente del Parlament catalán, el indultado Josep Rull, quien ha acusado a los Mossos de mentir y ha calificado de "inaceptable" el informe que el jefe del cuerpo policial autonómico, Eduard Sallent, ha remitido al juez del Tribuna Supremo Pablo Llarena sobre la no detención del prófugo golpista Carles Puigdemont.

Sallent señaló a Rull en su informe y también a los trabajadores del parlamento que según su versión impidieron la entrada de los Mossos en la cámara el día antes de la aparición de Puigdemont en el Arco del Triunfo. El relato policial es que ante la sospecha de que Carles Puigdemont pudiera encontrarse en el interior de la cámara un día antes del pleno de investidura de Salvador Illa se solicitó permiso para registrar las instalaciones parlamentarias. Los funcionarios se mostraron renuentes a cumplimentar la solicitud de los agentes hasta el punto de que se impidió a estos el acceso al interior del edificio. Fue ya el mismo día del pleno, el pasado 8 de agosto, cuando Rull autorizó a los Mossos que registraran el 'Parlament' a fin de garantizar que no hubiera ningún artefacto explosivo.

"Hasta que no nos dijeron cuál era el objetivo de estas inspecciones no se les dejó entrar. Finalmente nos dicen que el objetivo es poder registrar el conjunto del Parlament para ver si había algún artefacto explosivo. Es absolutamente lógico, es adecuado y, por lo tanto, si este era el objetivo, se dio la autorización solo con este objetivo", ha manifestado Rull en la localidad francesa de Prada de Conflent, donde los independentistas celebran una "universidad" de verano.

Rull había reiterado por activa y por pasiva antes del pleno de investidura que no permitiría que Puigdemont fuera detenido en el interior de la cámara y que su objetivo era que el expresidente del gobierno catalán golpista del que él también formó parte pudiera participar en el pleno con "normalidad" y sin riesgo de ser arrestado. Y este viernes han señalado que una entrada y registro de los Mossos en el parlamento a fin de detener a Puigdemont "era un margen que yo no estaba dispuesto a aceptar". Otra cosa, al parecer, es que la excusa fuera la detección de explosivos.

La línea roja del exconsejero del prófugo

Para Rull "no es aceptable que se entre a cuestionar la profesionalidad y el rigor de los trabajadores del Parlament de Cataluña. Es una línea roja que no estoy dispuesto a que se traspase. No es aceptable que se hagan valoraciones sobre su posición política o ideológica". El informe citaba las declaraciones de Rull y sobre tales palabras los Mossos contemplaron la hipótesis de que Puigdemont estuviera escondido en la cámara "con la ayuda y complicidad" de trabajadores del 'Parlament' y la "autorización" del propio Rull.

Cuando los Mossos se disponían a entrar en el parlamento, los responsables de la cámara pidieron primero un escrito del jefe de los Mossos. Cuando se les facilitó, instaron a los Mossos a que se lo hicieran llegar directamente a Rull. Realizado el trámite, alegaron que no se podía realizar el registro porque "no había el personal laboral adecuado" para el operativo.

Rull ha asegurado que elevará una queja al Govern porque en el informe policial enviado al Tribunal Supremo "hay determinados elementos que simplemente no son ciertos, en otros hay imprecisiones y en otros elementos se entra en un terreno que es inaceptable".

Rull fue el único consejero del gobierno golpista de Puigdemont que se presentó en su despacho el lunes después de la proclamación en el parlamento de la república catalana. Tras fotografiarse en la estancia y publicar la foto en X, abandonó la consejería de Política Territorial.