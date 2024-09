Europa revela que Sánchez no ha cursado ninguna petición de ayuda a pesar de la grave crisis migratoria en Canarias

A pesar de la grave crisis migratoria que confirma el último balance del Ministerio del Interior, el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera se ha molestado en pedir ayuda a Europa. Así lo ha confirmado el director Ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, cuando el popular Juan Ignacio Zoido, le ha recordado el ofrecimiento que él mismo hizo a nuestro país antes de verano para tratar de paliar la difícil situación que atraviesan las Islas Canarias.

"Lo he visto con mis propios ojos. He estado en centros de recepción, he ido a la costa, he hablado con la Guardia Civil. Soy perfectamente consciente de la situación, pero todo empieza con una petición del Gobierno español. Sin ella no podemos apoyar a España en esas islas", ha advertido durante su comparecencia en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo.

"Crónica de una crisis anunciada"

Según el último balance del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, en lo que va de año habrían llegado a Canarias un total de 25.524 ilegales, lo que supone un incremento del 123 % respecto a los ocho primeros meses de 2023. Especialmente preocupante es el elevado número de menores, ya que los centros del archipiélago acogen en estos momentos a más de 5.500 menas. Con todo, el popular Juan Ignacio Zoido ha calificado la situación de "insostenible" y "alarmante", aunque ha subrayado que se trata de "la crónica de una crisis anunciada".

"En el año 2023 ya avisaba Frontex en su informe anual de que el mayor incremento de llegadas ilegales de toda Europa estaba sucediendo en la ruta de África Occidental, llegando hasta un 161% más -le ha recordado al director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas-. Unos meses más adelante, durante una visita que hizo usted a las Islas Canarias, llegó a calificar la situación como la principal preocupación de Europa, una alarma que compartió entonces el Gobierno regional de Canarias".

"Lamentablemente, a pesar de su múltiples advertencias, el Gobierno de España no ha puesto los medios necesarios para evitar la crisis, y ahora pretende descargar su responsabilidad en la Comunidad Autónoma de Canarias sin atender ni siquiera a las múltiples peticiones que le han efectuado", ha resumido Zoido, quien no ha dudado en trasladar al director de Frontex la pregunta que hoy se hacen muchos ciudadanos: "¿Cree que el Gobierno de España, después de los compromisos que usted ha puesto hoy aquí de manifiesto, está empleando de manera efectiva todas las herramientas que se le pueden ofrecer desde la Unión Europea?".

La respuesta de Leijtens no ha podido ser más clara. "Dependemos de que los Estados miembros pidan ayuda. Sin ella, no podemos apoyarles", ha insistido una y otra vez, haciendo hincapié en desde Frontex son conscientes de la grave situación que atraviesa Canarias y que ellos mismos han podido comprobar en primera persona. "Esperemos que nos pidan ayuda", ha concluido.