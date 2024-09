El Gobierno 'antifakes' lanza un bulo sobre Teresa Ribera

En la sesión de control, Pedro Sánchez se ha referido como uno de los triunfos de su Gobierno (mencionando también las previsiones del Banco de España o los datos económicos del INE) el nombramiento de la todavía ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia.

"Los datos nos avalan", ha dicho el presidente, "jamás una mujer española tiene las competencias y la influencia" de Teresa Ribera en la Comisión Europea, ha dicho Sánchez un día después de aprobar su plan de "regeneración" con el anunciado objetivo de acabar con los "bulos" de los "pseudomedios" y las "fakenews".

Sin embargo, al celebrar el ansiado nombramiento de Ribera Sánchez ha obviado un dato clave, como le ha recordado la portavoz popular Cuca Gamarra: la ahora "influyente" Ribera no es la primera mujer española que accede a cargos de esta relevancia. La fallecida Loyola de Palacio, tras pasar por el primer Ejecutivo de José María Aznar como ministra de Agricultura, se convirtió en 1999 en vicepresidenta de la Comisión Europea ocupando el cargo, además, de comisaria de Transportes y Energía. Ostentó este relevante puesto del gobierno europeo hasta 2004.

Oye, @sanchezcastejon: recordarte que en 1999 una mujer ya fue VP de la Comisión Europea, responsable de las Relaciones con el Parlamento Europeo y comisaria de Transportes y Energía. Se llamaba Loyola de Palacio y era del PP, por si quieres seguir hablando de romper barreras. pic.twitter.com/IkIA6x8nXA — Partido Popular (@ppopular) September 18, 2024

Sánchez no fue el primero en celebrar como pionera a Teresa Ribera: la ministra portavoz Pilar Alegría, al recriminar al PP que no se "alegrara" por el nombramiento, señaló que se trataba de la primera vez en que una mujer española ocupaba un puesto de esta relevancia: "Nunca España había tenido ese papel", dijo la ministra portavoz, que recalcó cómo este nombramiento supone "la mayor influencia que nunca en la historia habíamos tenido" en la Comisión Europea. No es así.