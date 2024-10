El PP buscará el apoyo de los grupos a su Ley de Conciliación, incluido Vox, PNV o Junts

El Partido Popular quiere suplantar la función legislativa del Gobierno para, al tiempo que demuestra su poder institucional, evidenciar la minoría parlamentaria de Pedro Sánchez. El partido registró este martes su Ley de Conciliación, a la que se sumará en unos días otra de Vivienda. Para poder sacarla adelante, hablarán con todos los grupos, salvo Bildu. Los contactos los pilotará la vicesecretaria de Políticas Sociales, Ana Alós.

Entre los grupos a los que tantearán para atraerlos a su propuesta están Vox, PNV y Junts, ya que muchas de las medidas incluidas en la norma son de corte conservador, más que socialdemócrata, como es el apoyo a las familias numerosas, incentivos a la natalidad o ayudas para el cuidado de menores. Sólo el apartado dedicado a la "flexibilidad laboral" concita el aplauso de la izquierda de Sumar, además de CCOO y UGT.

El texto, sin embargo, habla en todo momento de facilitar esa flexibilidad con el acuerdo entre patronal y sindicatos, sin imposiciones del Gobierno a las empresas, y por la vía de las rebajas fiscales o los incentivos empresariales, como premios a las empresas que concilien o facilidades para la contratación pública a aquellas entidades que impulsen estas medidas. En ningún caso se recoge la semana laboral de 4 días, a la que abrió la puerta Alberto Núñez Feijóo, sino que se habla de "racionalizar horarios", "semanas laborales flexibles" u "horarios flexibles". Todo, "en el marco del diálogo social".

El banco de horas

Incluso la propuesta para tener un banco de horas es de carácter "voluntario para el trabajador", debe implementarse con el acuerdo entre ambas partes y siempre "respetando las necesidades de producción de las empresas". Se trata de ir acumulando horas trabajadas, y horas extra, que después se pueden canjear por vacaciones, días libres o un recorte de la jornada. La ley del PP se ha cruzado con la negociación entre los agentes sociales y la vicepresidenta Yolanda Díaz, generando cierta confusión y desconcierto dentro del propio partido.

Relacionado El PP incluirá medidas más liberales en su Ley de Vivienda tras las reticencias generadas por la de Conciliación

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y la secretaria general, Cuca Gamarra, negaron ayer que estén "arrebatando banderas a la izquierda", y pusieron el mismo ejemplo: el PP de José María Aznar fue el primero que impulsó ayudas a la conciliación, entre ellas rebajas fiscales en el IRPF por hijo, que Feijóo promete ahora actualizar para incrementarlas en un 50% hasta los 1.800 euros.

El apoyo de los grupos

Desde Vox no ven con malos ojos muchas de estas propuestas, especialmente las destinadas a la natalidad y las familias. Fuentes del partido trasladan que, una vez las estudien en profundidad, no descartan darles su apoyo, aunque admiten que el PP negociará de forma prioritaria con otros partidos, como el PNV, al que ya consiguieron cortejar para el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Un varapalo que no ha roto, sin embargo, las buenas relaciones de los de Aitor Esteban con el PSOE.

El PP se abre también ha hablar con los socialistas, aunque el portavoz parlamentario, Patxi López, calificó su Ley de Conciliación de "fake", mientras la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, habló de "meme", avanzando el claro rechazo de su grupo a esta propuesta, entre otros motivos porque dejaría al descubierto la incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante sus normas. Tellado pidió, una vez más, que la izquierda no utilice la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, para "dejarla en el congelador" e impedir su tramitación parlamentaria.