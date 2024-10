Así celebró Koldo el rescate a Globalia tras reuniones de Calviño y alusiones al "1": "Soy la hostia […] sin estudios"

El rescate de Gloablia aparece ya retratado en el informe de la UCO. Frases como "ha llamado el 1" en referencia a Pedro Sánchez, han llevado a la UCO a considerar abiertamente que la trama Koldo-PSOE influyó en el rescate de Air Europa. Los investigadores han destacado que el 16 de julio de 2020 hubo una reunión de Sánchez, Calviño y Ábalos para estudiar el citado rescate. Ese mismo día coincide con la fecha en la que Begoña Gómez se vio en secreto con Javier Hidalgo (CEO de la compañía) en la sede de Globalia. Pero es que, además, fue el propio Koldo el que celebró el rescate con la siguiente frase: "Soy la hostia […]. Hay cosas que nunca podré decir pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer que empresas y Gobierno se entiendan".

"Soy la hostia" —él lo escribe sin h—, afirma Koldo. "Esto es vital para España". La UCO plasma la siguiente conversación en su informe: "A este respecto, su interlocutor le interrogaba: "Eres la hostia. Has sido tú el que ha llevado la negociación?". Para esta investigación, resulta significativa la siguiente respuesta de KOLDO, "Hay cosas que nunca podré decir pero estoy muy contento de lo que es capaz un ser humano sin estudios y hacer que empresas y Gobierno se entiendan.". La importancia radica en que una vez más, ALDAMA estaba valiéndose de KOLDO y su círculo de influencia, en este caso del propio ministro, para un asunto de su interés", concluyen los investigadores.

"Ya a finales del mes de agosto y a fecha 27 de agosto de 2020, ALDAMA le trasladaba a HIDALGO que ÁBALOS se encontraba en la SEPI con el objeto de impulsar el rescate de Air Europa: "(...) El jefe está en SEPI con las otras dos para lo nuestro", señala el sumario en otro párrafo.

"Un día más tarde, siendo el 28 de agosto de 2020, HIDALGO trasladó a través de un mensaje de voz que KOLDO le había dicho que ese día le llamaría para darle las novedades sobre el acuerdo". "El día 31 de agosto de 2020, en otro audio, HIDALGO le traslada a ALDAMA que había vuelto a hablar con KOLDO y habían quedado en reunirse el miércoles junto a otras personas, entre otros, ÁBALOS, SAURA y BARTOLOMÉ". Pedro Saura era secretario de Estado de Transportes en el Gobierno del PSOE.

Y surge esta conversación: "Víctor, nada, te estaba intentando llamar porque no te localizo. He hablado con Koldo la otra vez, me ha dicho que el miércoles nos vemos con el ministro y luego con Saura y el jueves con Luis, Bartolomé, Saura y yo". Bartolomé "vicepresidente de la SEPI", destaca la UCO. Y "ALDAMA se dirigía vía WhatsApp a HIDALGO para decirle "Sé que es difícil pero estate tranquilo dentro del estrés lo vamos a sacar adelante ya lo verás tú lo ves todo negro pero se está empujando duro y con lo de hoy es determinante, un abrazo descansa".

Días más tarde llegó la confirmación. La UCO lo resume así: "En relación al mensaje anterior, dos días más tarde, ALDAMA se comunicó de nuevo con HIDALGO, mediante un audio, para informarle de que efectivamente había hablado con SAURA, quien le había dicho que estaba preparando una nota de prensa. En consonancia con lo anterior, un día más tarde, ALDAMA reenvió un mensaje a HIDALGO que contenía el texto de una nota de prensa relativa al rescate de la SEPI a AIR EUROPA". El rescate ya era un hecho. Y es que la nota cerraba con el siguiente párrafo: "El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, ya habría manifestado su interés en que se lleve a cabo para potenciar el hub de Madrid".