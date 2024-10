El PSOE ordenó movilizar sus fundaciones y a las empresas públicas para llenar los actos subvencionados de Begoña Gómez

Enisa, una empresa pública integrada en el Ministerio de Industria, se dedicó a promocionar los actos de Begoña Gómez y Carlos Barrabés en su home y mecanismos de comunicación de eventos. Lo hizo porque, tras haber obtenido subvenciones, no llenaban ni por lo más remoto las dependencias de IFEMA y había que disimular. La Fundación Mujeres de Elena Valenciano subvencionada por el Gobierno de Pedro Sánchez hizo tres cuartas partes de lo mismo: promocionó los actos de Begoña Gómez ante la evidencia de que necesitaban ser impulsados. La gran pregunta ahora es quién tenía capacidad para dar una orden a empresas públicas y fundaciones cercanas al PSOE para promocionar los actos de Begoña Gómez.

Libertad Digital ya ha publicado los distintos apoyos públicos cosechados por los negocios de Begoña Gómez. Desde Correos. Red.es, SEPI, ICEX, Tragsa, la Complutense, Red Eléctricas hasta llegar a Enisa pasando por un largo listado de sociedades públicas o dependientes de lo público.

Pero, al margen de ello, hubo toques de queda muy llamativos, porque alguien tuvo que coordinar el día a día de determinadas acciones. Libertad Digital ya ha publicado los apoyos de Enisa a Begoña Gómez patrocinando unas charlas suyas en IFEMA. Pero es que, además, la empresa pública Enisa -dependiente del Ministerio de Industria, comandado por Reyes Maroto en aquellas fechas- impulsó entre sus contactos la asistencia a unas charlas de Carlos Barrabés y Begoña Gómez en IFEMA. Las charlas se denominaron Mañana empieza hoy, las diseñó Carlos Barrabés y se llevaron a cabo en IFEMA en los años 2019, 2020 y 2021. La inauguración corrió a cargo de la mujer del presidente del Gobierno el 12 de junio de 2019. Y el apoyo económico de Enisa se elevó a 80.000 euros por aquel año.

Pero esa suma no debió parecer suficiente a la vista de que las charlas sobre hoy y mañana no debieron despertar gran interés. Y el resultado fue un llamamiento público a llenar la sala. El 28 de febrero de 2020, de hecho, Enisa, incluyó entre sus promociones el llamamiento a las charlas. Lo hizo promocionando el evento con sus medios públicos: "Durante los próximos días 28 y 29 de mayo tendrá lugar el evento Mañana empieza hoy, una oportunidad única para que todos los actores del sistema.emprendedor puedan poner en común sus ideas buscando dar solución a los problemas del año 2020. […] Se trata de un evento promovido por Enisa y organizado por Ifema - Feria de Madrid y barrabés.biz", reconocía sin rubor. "¡Todos podemos hacer pequeñas para mejorar nuestro planeta!", defendió su promoción. Así que, por lo visto, no se hacía para llenar la sala sino para salvar al planeta.

Pero lo más llamativo es que la misma decisión de le ocurrió a la fundación feminista de Elena Valenciano, la Fundación Mujeres, que recibe dinero en forma de subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como demuestran las últimas concesiones de este tipo de ayudas en 2023.

"Los próximos días 12, 13 y 14 de junio de 2019 se va a celebrar en IFEMA un evento que se estrena en su primera edición en este año 2019. La Iniciativa llamada "MAÑANA", es un evento promovido por IFEMA y Barrabés, en colaboración con Enisa. La primera edición se celebrará en Madrid (IFEMA) del 12 al 14 de junio. Se trata de un espacio de reflexión que se va a centrar en tres áreas clave: el crecimiento sostenible, la habitabilidad y el bienestar. Todas las actividades, ponencias, mesas redondas, talleres y exposición de iniciativas se enmarcan dentro de estas tres áreas y se inspiran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. Este evento, pretende reunir a empresas, instituciones, personal científico, del ámbito de la educación y ciudadanía que están desarrollando iniciativas y recuperando el protagonismo en la creación de un mañana mejor, más cercano y humano. La iniciativa Mañana empieza hoy reunirá a más de 6.000 participantes, alrededor de 100 actividades y medio centenar de personas expertas en las tres áreas clave en las que se va a centrar el evento", finalizaba la promoción.

Debían tener tan clara la asistencia que distintas plataformas, eso sí, todas con vínculo con el Gobierno de Pedro Sánchez, llamaron a sus contactos a acudir.