Sánchez aprueba otro decretazo para controlar RTVE: podrá elegir al Consejo de Administración sin contar con el PP

En plena batalla por la renovación de la presidencia de RTVE, el Gobierno ha vuelto a dar otro golpe en la mesa y ha decidido aprobar un real decreto que permitirá al bloque de izquierdas controlar el Consejo de Administración de la corporación. Según ha explicado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, dicho órgano pasará a tener 15 miembros, 11 de los cuales serán elegidos en el Congreso de los Diputados y 4 de ellos en el Senado.

La parte más polémica, no obstante, es la relativa al sistema de elección. En primera vuelta, los consejeros tendrán que ser elegidos por mayoría de dos tercios; sin embargo, en segunda votación, podrá hacerse por mayoría absoluta. Es decir, en el caso del Congreso, que es el que elige a la mayoría de los consejeros, bastará con 176 votos, que son los que sumarían el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. Al PP, por tanto, solo le quedaría apelar a su mayoría absoluta en el Senado para lograr cuatro representantes, por lo que estos jamás podrían sacar adelante o vetar una propuesta en el Consejo de Administración.

Hasta ahora, el órgano de Gobierno de RTVE contaba con 10 miembros, de los que 6 eran elegidos por el Congreso y 4 por el Senado. Ahora, pasa a tener 15, pero los cinco nuevos no se reparten en la misma medida, sino que todos ellos serán seleccionados por la Cámara Baja, donde la izquierda tiene en el control. Según López, su intención es, no obstante, no tener que apelar a su mayoría absoluta, sino aprobar todo por dos tercios, por lo que empezarán a negociar cuanto antes "con todas las formaciones políticas menos con una, con Vox", tanto la convalidación del propio decreto como la elección de los miembros.

De acuerdo con el texto, el nuevo Consejo deberá ser elegido en en el plazo de un mes: "Se establece que las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado tendrán que iniciar el procedimiento de elección de los 15 miembros del Consejo en el plazo de 15 días naturales desde la entrada en vigor de este decreto y deberá concluir en los 15 días siguientes a su inicio, de tal forma que el nuevo Consejo de Administración tendrá que estar elegido en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE".

Por lo que respecta a la exclusión de Vox, López asegura que la razón es que "Vox representa todo lo contrario de lo queremos que sea RTVE, que es fomentar valores constitucionales". Curiosamente, no ha utilizado ese razonamiento para excluir a los herederos de ETA o a sus socios independentistas.

¿Por qué este decreto?

"En los últimos 4 años, RTVE ha tenido un administrador único y 3 presidentes, una inestabilidad en la gestión que no es deseable para nadie. Además, en la actualidad, de los diez miembros del Consejo de Administración, seis tienen su mandato caducado", ha recordado Óscar López, que ha insistido en que el objetivo no es otro que "superar así la situación de bloqueo institucional y provisionalidad en que se encuentra la corporación en estos momentos".

La realidad, no obstante, es que a esa inestabilidad contribuye de forma decisiva el Gobierno, ya que la actual presidenta impuesta por Moncloa, Concepción Cascajosa, fue la que hace unas semanas decidió suspender la votación para elegir nuevo presidente, al no tener amarrados los votos necesarios para seguir adelante.

¿Un consejo plural y profesional?

"Les garantizo que con esta ley y con esta mayoría en el Parlamento, el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia", ha asegurado López durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se refiere así a los diferentes partidos que sustentan al Gobierno, pero obvia que su ideología es prácticamente la misma y que la derecha quedará completamente al margen.

Además, ha insistido en que este real decreto persigue un "triple objetivo": reforzar el pluralismo; asegurar la estabilidad de la institución; y garantizar la profesionalidad en la composición de su Consejo de Administración, cuando precisamente la profesionalidad de la actual presidenta es la que está en entredicho.

Reconocida militante socialista esta profesora de Comunicación Audiovisual no solo no consiguió entrar en la lista de los 20 candidatos preseleccionados por el Comité de Expertos que en 2018 examinó a los candidatos para formar parte del Consejo de Administración, sino que quedó en el puesto 86 de un total de 95.

Para el Gobierno, no obstante, la profesionalidad no viene dada por las aptitudes, sino por la dedicación exclusiva que, a partir de ahora, se exigirá a todos los miembros del Consejo de Administración: "Quedarán sujetos al régimen de incompatibilidades y estarán dedicados solo a RTVE".