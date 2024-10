"Yo pregunto y usted contesta": Álvarez de Toledo acorrala a Bolaños, "el principal bulo de España"

En la sesión de control de este miércoles, volvió a destacar la cascada de reproches que lanzó una durísima Cayetana Álvarez de Toledo contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños. "Yo pregunto y usted contesta", dijo al arrancar la diputada popular antes de lanzar varias preguntas a Bolaños. "¿Está acusando al Supremo de prevaricar para echar al Gobierno, como el señor Puente ayer? El que calla ante semejante barbaridad, otorga", señaló.

En su intervención, Álvarez de Toledo cargó contra los ataques del Gobierno contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a los que se sumó estos días el propio Bolaños con la afirmación de que es un "delincuente confeso". "Es tan presuntamente inocente como usted", le espetó Álvarez de Toledo, que pasó después a hablar de la imputación de Álvaro García Ortiz y la férrea defensa de él que está haciendo el Ejecutivo con Sánchez a la cabeza. La diputada recordó, que al contrario de lo que sostiene el Gobierno, "no está imputado por desmentir un bulo sino por filtrar datos de un particular". "Deje de mentir", le exigió antes de recordar la "amenaza inquietante" de García Ortiz sobre la información "muy sensible" que maneja de un "espectro político", desde la "televisión que ustedes acaban de asaltar. "¿Será del suyo? ¿Por eso lo defienden con tanto ahínco?", le interrogó.

También celebró que es un día para "felicitarlos" porque se "han estampado" no contra el muro de la derecha sino contra "el muro del Derecho", recordando los fiscales honrados y abogados íntegros "que se revuelven contra el descrédito al que les arrastran". "Se lo diré muy suavemente: el principal bulo que circula en España es que usted sea ministro de Justicia", zanjó.