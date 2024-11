Los candidatos a RTVE se retratan: de pedir un canal en catalán al "soy del PSOE pero no voy con un pinganillo del PSOE"

Mientras el presidente del Gobierno desglosaba este mediodía las ayudas para los afectados de la DANA, la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados empezaba a examinar a los candidatos al Consejo de Administración de RTVE. Lo hacía, eso sí, pese a la petición de Vox de suspenderla y sin la presencia del PP, que abandonaba la sala en protesta por el hecho de seguir adelante con un asunto que, a su juicio, solo es urgente para un Gobierno empeñado en colonizar todas las instituciones.

"Debo mostrar mi desolación ante el hecho de que el Grupo Socialista y sus socios habituales tomasen la decisión de mantener a toda costa el pasado miércoles el Pleno del 'decretazo', del asalto a RTVE, en unas circunstancias de absoluta tragedia y destrucción", ha denunciado la 'popular' Macarena Montesinos antes de irse. A su juicio, estas comparecencias "improcedentes" demuestran que este Gobierno "sólo legisla para comprar favores, con un presidente de RTVE que tendrá plenos poderes para contratar a las productoras amigas, para decidir qué directivos pilotan el medio, cuál será su organización y seguir manipulando la información".

Con estas acusaciones como antesalana, una de las comparcencias más esperadas era precisamente la de José Pablo López, el nombre que más suena para la presidencia, y exdirectivo al que los sindicatos señalan como promotor de ese amiguismo. Sabedor de las polémicas que le acechan, ha aprovechado su comparecencia para acercar posturas con los trabajadores de RTVE y renegar de muchas de las críticas que se le han hecho en los últimos años. También para defenderse del escándalo Broncano: "Yo propuse la contratación de Broncano, lo confieso. Y lo hice sin que nadie me lo sugiriera, tampoco el presidente del Gobierno", ha dicho José Pablo López, quien ha concluido que, a la vista de las audencias, "acertamos".

Antes que él, la Comisión ha escuchado también a dos de las candidatas más cercanas al PSOE: la jefa de prensa de Félix Bolaños, Esther de la Mata y la socialista Rosa León. "Soy del PSOE, pero no llevo pinganillo del PSOE", se ha justificado esta última. También, se han sometido a las preguntas de la Comisión Mercedes de Pablos y Miquel Calçada, quien, al igual que José Pablo López ha reclamado una mayor presencia del catalán en RTVE.

El lavado de cara de José Pablo López

El que se perfila ya como nuevo presidente de la corporación, se presentaba en el Congreso con una copia de su currículo para todos los miembros de la Comisión de nombramientos. "Excusatio non petita, accusatio manifesta", bromeaba el diputado de Sumar, Francisco Sierra. Tratando de alejarse de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto, José Pablo López comenzaba su discurso reclamando el "máximo aprovechamiento de recursos propios" y apostando por el "adelgazamiento del organigrama directivo", así como de la reducción de las retribuciones de, entre otros, el presidente, cargo para el que más suena.

Respecto a la labor de RTVE, ha insistido en la necesidad de apostar por los medios públicos como "vía de confianza frente a la desinformación", alejándose de lo que ha venido a denominar el "periodismo declarativo" que únicamente se limita a recoger lo que dicen unos y otros políticos. "Neutralidad no significa equidistancia", ha defendido.

Por último, también ha apostado por el plurilingüismo en RTVE, con especial atención a Cataluña, para la que incluso ha pedido un canal propio, poniendo como ejemplo a la BBC. "Es algo natural que TVE produzca canales en las distintas lenguas del Estado", ha dicho.​ Así, se ha mostrado partidario de crear una Dirección de Estructura Territorial "para que Cataluña se reconozca dentro de la oferta de RTVE, con una programación propia en lengua catalana; un proyecto que de manera paulatina debería extenderse, en primer lugar, al resto de comunidades con lenguas cooficiales y, posteriormente, al resto de centros, según sus peculiaridades". En esta línea, ha apostado por actualizar tanto el centro de RTVE en Canarias como por impulsar la radiodifusión en gallego "que debemos atender dentro de la oferta de RNE".

‘Mikimoto’

En cualquier caso, José Pablo López no ha sido el único candidato en apostar por el plurilingüísmo. También lo ha hecho Miquel Calçada, uno de los más destacados propagandistas del golpe de Estado del 1-O. Más conocido como "Mikimoto", el candidato de Junts ha aprovechado la ocasión para apostar por la promoción de la lengua catalana a través de RTVE, especialmente entre niños y jóvenes, y agradecer que la formación liderada por el "muy honorable" Carles Puigdemont, ha subrayado, le haya propuesto como candidato.

Él mismo ha realizado su intervención en catalán, en la que ha defendido que "la manera más eficiente de mantener y aumentar la cuota de audiencia" de la radio y la televisión "pasa indefectiblemente por la producción de una información y unos contenidos de proximidad" para combatir lo que ha denominado la "infumedia".

La jefa de prensa de Bolaños

Por su parte, Esther de la Mata, hasta ahora directora de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quiere "contribuir a consolidar y ampliar" la protección tanto del pluralismo como de la diversidad en RTVE y la presencia de contenidos que "refuercen la lucha por la igualdad".

Frente a los polémicos favores a productoras amigas, De la Mata ha asegurado que RTVE tiene "excelentes" profesionales y programas de facturación propia, pero ha insistido en que eso "no está reñido con la búsqueda de nuevas ideas y de talento fuera de la organización, como hacen todas las televisiones públicas", ya que es "importante" que los contenidos sean "competitivos".

Rosa León, la socialista "sin pinganillo"

A tenor de los escándalos que salpican a RTVE, la socialista Rosa León, ha advertido de que ha trabajado "bastantes años" en RTVE y que no es "una mujer ingenua". "Sé que no es un organismo fácil y que las buenas intenciones pasan por muchos filtros de muchas clases hasta salir convertidas muchas veces en otra cosa. Pero todo lo que se trabaje para que RTVE salga fortalecida, merece la pena", ha subrayado.

Según defiende, los periodistas de un medio público "no pueden ni deben ser presionados por intereses políticos ni económicos", algo que ella misma ha descartado en su caso. "Yo soy del Partido Socialista, pero no voy con un pinganillo del Partido Socialista. Es decir, no voy al dictado. Tengo mi propia opinión. Y como usted sabe, en el Partido Socialista la gente opina. Y yo llevo opinando toda mi vida. Y no voy a dejar de hacerlo", ha concluido.

En cuanto a las propuestas concretas, la cantante ha aportado por fomentar el Canal Internacional y Radio Exterior para dar a conocer la cultura española en el extranjero, así como por "recuperar la franja infantil de toda la vida en televisión".