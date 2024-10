Las claves ocultas del asalto a RTVE: del Consejo "más politizado de la historia" a por qué regresa José Pablo López

El asalto a RTVE por parte del Gobierno sumaba este miércoles un nuevo capítulo, después de que el PSOE y sus socios diesen a conocer el nombre de los 11 consejeros que, según el último decretazo del Ejecutivo, debe nombrar el Congreso. Todo en una jornada insólita, en la que Sánchez suspendía la incómoda sesión de control a la que debía enfrentarse tras la nueva imputación de su mujer, pero no el pleno que debía abordar este asunto.

"Les garantizo que, con esta ley y con esta mayoría en el Parlamento, el próximo Consejo de Administración de RTVE será el más plural de la historia", prometía la semana pasada Óscar López. La realidad, sin embargo, es bien distinta. "Es evidente que estamos ante el Consejo de Administración más politizado de la historia", advierten fuentes del sindicato USO, el único que públicamente se ha atrevido a denunciar la artimaña de Sánchez y los suyos desde el primer momento.

El reparto de cromos entre unos y otros queda patente con un simple vistazo al currículo de los candidatos, entre los que se encuentran desde la jefa de prensa de Félix Bolaños, hasta la que fuera asesora de comunicación de Zapatero, pasando por el exjefe de prensa de Junqueras o incluso un candidato de Junts. A todo ello se suma el "rescate" de José Pablo López, cesado como director de Contenidos tras el escándalo del millonario contrato de Broncano y pieza clave en el reparto de programas -y, por tanto, de mucha "pasta"- a las productoras amigas, que es lo que muchos están convencidos que está detrás de todas las maniobras a las que hemos asistido en los últimos meses.

José Pablo López, posible presidente

"Ahora mismo, parece claro que José Pablo va a ser el nuevo presidente", advierten desde USO y coinciden en apuntar otras fuentes consultadas por Libertad Digital, quienes alertan de lo que eso podría suponer. Su nombre llegó a sonar como director de la televisión que prepara el Grupo Prisa y muchos interpretan su regreso a RTVE como una maniobra para financiar el proyecto.

"En los últimos meses ha estado asesorándoles y ahora va a jugar un papel fundamental como el gran conseguidor de contratos para toda esa gente", insisten en los pasillos de la corporación, donde recuerdan el aluvión de contratos que RTVE ya ha concedido a Lacoproductora de Prisa.

Si finalmente se hiciera con la presidencia, José Pablo López tendría, además, un poder enorme, por cuanto el decretazo aprobado por el Gobierno contempla que, a partir de ahora, el presidente podrá aprobar todos los contratos que no superen los dos millones de euros anuales sin necesidad de pasar por el Consejo de Administración. En este sentido, no hay que olvidar que, tal y como las fuentes consultadas por este periódico llevan tiempo advirtiendo, la preocupación del Gobierno en estos momentos ya no es controlar el mensaje "porque eso ya lo tienen controlado con más o menos sutileza", sino controlar el reparto de contratos a productoras amigas.

Los 11 consejeros de la polémica

Aquellos que tengan que pasar por los consejeros, no obstante, tampoco auguran muchos problemas, ya que los nombres pactados tienen un perfil marcadamente político. Además de José Pablo López, en la propuesta pactada por el PSOE y sus socios figura, entre otros, Esther de la Mata, vinculada al PSM desde hace años y directora de Comunicación del ministro de Presidencia, Félix Bolaños; algo que solo cabe interpretar como un episodio más de la colonización de las instituciones por el Gobierno y de su obsesión por tener el control absoluto de todas ellas.

En la misma línea cabe interpretar el nombramiento de Angélica Rubio, directora de El Plural y conocida tertuliana de La Sexta que, en su día, llegó a ser directora de Coordinación Informativa de José Luis Rodríguez Zapatero. En palabras de las fuentes consultadas por LD, una "mercenaria de la izquierda" que, tal y como recuerdan, "se prestó a difundir el bulo de los dos DNI del juez Peinado con tal de enfangar y distraer a los ciudadanos de la corrupción del presidente y su mujer".

Además, en la lista también figura la cantautora Rosa León, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y la escritora y periodista Mercedes de Pablos, muy vinculada a Canal Sur, y exconcejal en el Ayuntamiento de Sevilla.

Por lo que respecta a los nombres elegidos por los socios de Pedro Sánchez, entre los nuevos consejeros figuran, además, Sergi Sol, ex jefe de prensa de Oriol Junqueras, o Miquel Calçada, candidato de Junts. Tanto el primero como el segundo, más conocido como 'Mikimoto', son dos de los más destacados propagandistas del golpe de Estado del 1-O y dos de los comisarios políticos más importantes del llamado "Procés", como apuntaba este miércoles Pablo Planas. El PNV, por su parte, ha propuesto a María Roncesvalles, parlamentaria foral por Geroa Bai entre 2019 y 2023.

En cuanto a los nombres seleccionados por Sumar, estarían al menos dos: Marta Ribas y Maite Martín; esta última, representante de CCOO en la corporación hasta hace bien poco. En cuanto a Ribas, fue diputada de ICV en el Parlamento de Cataluña y coordinadora nacional durante tres años, y fue incluida en el último minuto en sustitución de Paloma del Río; según las malas lenguas, porque la formación de Yolanda Díaz no quería contar con una periodista que se ha manifestado abiertamente en contra de la participación de personas trans en categorías deportivas femeninas.

Mientras tanto, Podemos ha optado por promocionar a Mariano Muniesa, locutor musical especializado en el heavy metal y el rock, que fue en las listas de Pablo Iglesias a la Comunidad de Madrid en 2021 y que hoy cuenta con programa propio en Canal Red.

Los próximos pasos

Según ha informado el PSOE, la propuesta completa pactada por el Gobierno y sus socios se votará en las próximas semanas, para que puedan tomar posesión antes del 23 de noviembre. De hecho, según ha podido saber LD, su intención es que la primera reunión se celebre el día 21.

El PP, por su parte, no presentrá candidatos en el Congreso ante la falta de apoyos, pero queda por ver qué hará en el Senado. En la Cámara Alta, el PP goza de mayoría absoluta y, por tanto, podría nombrar hasta cuatro consejeros. Sin embargo, se plantea no presentar nombres en protesta por el cambio de sistema de elección impuesto por decreto.

Para forzar la renovación del Consejo y poder tomar el control de RTVE, el Ejecutivo aprobó la pasada semana un decreto ley que rebaja a mayoría absoluta el mínimo necesario para elegir consejeros en el Congreso, al tiempo que amplía a 11 el número de representantes elegidos por la Cámara Baja.