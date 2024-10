Cascajosa (RTVE) da la espalda a los Consejos de Informativos y evita pronunciarse sobre el decretazo del Gobierno

La presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Concepción Cascajosa, ha evitado pronunciarse sobre el real decreto que el Gobierno lanzó el pasado martes para controlar el órgano que preside, dando la espalda a los Consejos de Informativos de TVE y RNE, que se habían pronunciado en contra de la medida del Ejecutivo.

"No me corresponde a mí hacer una valoración de ámbito de la soberanía popular que me excede en mis competencias", se ha limitado a responder al ser preguntada por la medida este martes en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación de RTVE en el Senado.

De esta forma, Cascajosa ha preferido ponerse de perfil ante el repudio de los Consejos de Informativos de la radiotelevisión pública, que pidieron el pasado martes "mayorías cualificadas" en el Parlamento para garantizar la pluralidad en RTVE después de que el Ejecutivo haya rebajado la mayoría parlamentaria de dos tercios del Congreso a mayoría absoluta para nombrar los consejeros de RTVE. Esta rebaja permitirá a la mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez nombrar a los próximos consejeros del órgano de dirección.

"Desde los Consejos de Informativos de TVE y RNE insistimos en la necesidad de establecer mayorías cualificadas para garantizar la pluralidad y la máxima representatividad en el órgano de Gobierno de la radiotelevisión pública", explicaban los Consejos en un comunicado posicionándose en contra de las palabras del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en las que aseguraba que el consejo sería "el más plural de su historia".

La reforma de RTVE

La reforma ha ampliado el órgano de Gobierno de RTVE para que haya 15 miembros, de los cuales 11 serán elegidos por el Congreso y 4 cuatro por el Senado. Esta maniobra permitirá al Gobierno dotar al bloque progresista del control del Consejo de Administración, mientras que, con la conformación anterior —10 miembros, 6 elegidos por el Congreso y 4 por el Senado— no le permitía más que mantener en la presidencia del mismo a la socialista Cascajosa.

Tras ampliar los consejeros, el Gobierno también ha rebajado las mayorías parlamentarias para nombrarlos. Es decir, mientras que antes era necesaria una mayoría en la Cámara Baja de dos tercios de la misma, ahora bastará con 176 votos, que son los que sumarían el Ejecutivo y sus socios, para elegir a los consejeros en segunda vuelta. Al PP, por tanto, sólo le quedaría apelar a su mayoría absoluta en el Senado para lograr cuatro representantes, por lo que estos jamás podrían sacar adelante o vetar una propuesta en el Consejo de Administración.

De acuerdo con el texto, el nuevo Consejo deberá ser elegido en en el plazo de un mes desde su publicación: "Se establece que las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado tendrán que iniciar el procedimiento de elección de los 15 miembros del Consejo en el plazo de 15 días naturales desde la entrada en vigor de este decreto y deberá concluir en los 15 días siguientes a su inicio, de tal forma que el nuevo Consejo de Administración tendrá que estar elegido en el plazo de 30 días desde la publicación en el BOE".