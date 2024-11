El PSOE, acorralado por Aldama, anuncia una querella por injurias para tratar de defenderse

La manta de la que está tirando el comisionista Víctor de Aldama ha dejado desnudo al PSOE. Los socialistas tratan de defenderse de las acusaciones anunciando "acciones legales" si "se confirman las informaciones aparecidas en prensa sobre su testimonio ante el juez instructor" Ismael Moreno.

Una declaración en la que desvelado que Sánchez le dio las gracias "por lo que haces". Unas afirmaciones que han sido rebatidas por el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, asegurando que "una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente" y que "el presidente del Gobierno no ha tenido ninguna relación con él".

Más directo es el dardo que apunta al secretario de organización del PSOE. Aldama ha asegurado que Santos Cerdán percibió de la trama 15.000 euros "en un sobre". Según ha dicho, esta entrega se efectuó al 'número dos' del partido de manos del asesor de Ábalos, Koldo García. "Es absolutamente falso. Este señor no ha estado nunca conmigo, ni lo conozco personalmente", ha afirmado Cerdán en el Congreso donde ha pedido que "geolocalicen los móviles" para comprobar que no estuvo allí.

"Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, ni el presidente del Gobierno, ni Ángel Víctor Torres, ni Carlos Moreno, es absolutamente falso", ha asegurado Cerdán sobre la declaración de Aldama que ha ido disparando contra varios altos cargos del Gobierno