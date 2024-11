Puente admite que la auditoría del caso Koldo fue propuesta por el subsecretario de Estado destituido posteriormente

El subsecretario de Estado, Jesús Manuel Gómez, cesado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado mes de agosto por su condición como investigado en el caso Koldo, fue el artífice de la creación de la auditoría que descubrió su implicación. "Es el propio subsecretario el que me dice que la herramienta dentro del ámbito administrativo para tratar de esclarecer los hechos es practicar una auditoría", ha reconocido el titular de Transportes durante la comisión de investigación en el Senado en la que a mediados de mes, rechazó prestar declaración el exalto cargo por su condición como investigado en la causa abierta en la Audiencia Nacional.

Puente ha defendido la imparcialidad de la auditoría que ha asegurado nadie le ordenó ni tampoco consultó con nadie sino que "sintió la necesidad de ver qué es lo que había pasado". Preguntado por el senador popular, Francisco Martín Bernabé por qué no ha abierto otras seis auditorías para esclarecer casos como el rescate a Air Europa o los contratos de ‘amigas’ del exministro Ábalos, Puente sobre este último ha asegurado que "no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho ver la existencia de alguna ilegalidad".

Pese a mostrarse dispuesto a investigar "lo que sea", Puente ha reconocido que "las cosas que pasaron hace cuatro años en un despacho es imposible que las podamos comprobar", en relación a las visitas que recibía el exministro Ábalos. Puente también ha restado importancia a que otros ministerios como el liderado por Fernando Grande Marlaska no hayan llevado a cabo ninguna auditoría: "Si no ha auditado será porque no lo ha creído conveniente", ha sostenido.

No conoce a Aldama

El titular de transportes, Oscar Puente, ha respondido de forma rotunda sobre su no relación con el comisionista Aldama: "No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el Ministerio", ha reconocido ante las preguntas del senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

Preguntado por un viaje a México, que Aldama habría realizado junto a Ábalos, Puente ha rehusado contestar porque no tiene ningún conocimiento al respecto aunque "no consta ningún tipo de gasto a cargo del ministerio en relación con este señor". Además ha insistido que no da credibilidad a las declaraciones del empresario el pasado jueves en la Audiencia Nacional.

Puente ha afirmado que conoce al exasesor de Ábalos, Koldo García, tras verle en dos ocasiones mientras era alcalde de Valladolid: "No me he reunido nunca con él", ha defendido.

Caso Delcy

Preguntado por la visita de la número 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Puente ha bromeado asegurando que aquella madrugada del 20 de enero de 2020 "yo estaba seguramente dormido en mi casa".

Ha cuestionado además las razones que podrían motivar una investigación alrededor del denominado ‘Delcygate’ sosteniendo que la vicepresidenta en ningún momento pisó espacio Schengen.