Ángel Víctor Torres no niega encuentros con el socio de Aldama en la trama de hidrocarburos de 182 millones

Una pregunta ha rondado sobre la cabeza del ahora ministro y en el pasado presidente autonómico canario, Ángel Víctor Torres, en su paso por la comisión de investigación en el Senado sobre la trama Koldo-PSOE. La pregunta hacia referencia a su relación con el socio de Víctor de Aldama en la trama de hidrocarburos, Claudio Rivas. Y el ministro no ha llegado a negar esa relación.

La transcripción de las respuestas es reveladora: "Es complicado poder afirmar con absoluta rotundidad si tú has tenido algún tipo de reunión, pero yo, con la certidumbre que me da la memoria, yo no recuerdo haberme reunido para nada para hablar de hidrocarburos", ha afirmado Ángel Víctor Torres. Que no lo recuerda, no que no se haya reunido.

Ángel Víctor Torres y su reunión con Aldama

"He leído en esos mismos medios, a lo que usted hace alusión, que estamos en una casa en Madrid, que me he reunido en un chalet. Lo niego absolutamente".

No cualquier reunión: sino la celebrada en un chalé.

Y, tras ser repreguntado sobre si se ha visto con Aldama y Claudio Rivas, sólo ha respondido refiriéndose a Aldama "y asumiendo que habrá fotos del cumpleaños de Ábalos en el que estuvieron Sánchez y los ministros con él". Nada de Claudio Rivas. "Como me van a querer entrampar, no voy a decir que no le he visto nunca. Igual aparece alguna foto en un cumpleaños determinado", ha añadido.

A lo largo de la comparecencia, además, han quedado más cosas claras. Y es que Ángel Víctor Torres ha sembrado su rastro hasta en cinco asuntos diferentes y todos ellos delicados. Caso Koldo-PSOE, caso mascarillas, caso PCR, caso Tito Berni, y caso hidrocarburos.

Todas estas investigaciones tienen un nexo de unión: la presidencia de Ángel Víctor Torres en Canarias. Y si el hoy ministro de Sánchez afirmó en el Congreso que con Koldo no habló de contratos Covid y que no recordaba a Ignacio García Tapia, un testaferro de Aldama, en el Senado ha tenido que ‘aclarar’ que con Koldo no habló de mascarillas, pero sí de PCRs. Y lo ha hecho después de que la UCO incluyera en su último informe una conversación entre ambos, y que al final se demostrara que era verdad que se había reunido con Tapia, más conocido en la trama como "Nacho Flashback".

Caso Mascarillas

Torres, más allá de no aclarar por qué sí se querella contra Víctor de Aldama pero no contra Koldo García Izaguirre, ha dejado en el aire preguntas concretas sobre qué pasó con la reclamación a Soluciones de Gestión del dinero de 800.000 mascarillas defectuosas -aunque apuntó a una medicación de Koldo- y por qué compartió mesa y mantel con un empresario al que su Gobierno pagó 4 millones por otras mascarillas que nunca llegaron.

Y todo ello sucede después de que el actual ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, fuera acusado de haber recibido o pedido 50.000 euros de la 'trama Koldo', así como de tener algún tipo de relación con el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.