La asesora de Moncloa se niega a declarar y Javier Hidalgo, a la defensiva, no aclara su relación con Begoña Gómez

Repitiendo la estrategia que tomó la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en su comparecencia en la comisión de investigación por el caso Koldo en la Asamblea de Madrid el pasado 13 de noviembre, la asesora de Moncloa que ayudó a Begoña Gómez en sus negocios privados, Cristina Álvarez, se ha acogido a su derecho a no declarar pese a no estar imputada, "al menos por ahora", como ha señalado el senador popular, Alfonso Serrano, que ha recordado que la funcionaria pública está citada por el juez Juan Carlos Peinado a declarar en calidad de testigo el próximo 20 de diciembre.

Pese a su silencio, los senadores de PP, Alfonso Serrano, y Vox, Paloma Gómez, no han eludido lanzar una batería de preguntas sobre su vinculación con Begoña Gómez. "¿Quién era su responsable en Moncloa? ¿Tenía alguna relación personal con Begoña Gómez o Pedro Sánchez? ¿Qué rol o funciones desempeñaba?", son algunas de las preguntas en las que han coincidido los senadores sin tener respuesta. Tal ha sido la "frustración de los portavoces que incluso se ha hecho uso de la ironía: "Como decía mi madre, si dices la verdad te vas a quedar mucho mejor", ha recomendado Serrano.

En referencia a los correos electrónicos en los que Álvarez aparece participando en las gestiones del máster en la Universidad Complutense que codirigía la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Serrano ha destacado las presiones que los empresarios habrían soportada tras recibir un e-mail de presidencia del Gobierno de España "pidiendo dinero" para financiar el curso a Begoña Gómez. Ha insistido en "cómo se iban a negar" los empresarios ante tal incomodidad: "Algunos se niegan y te mandan alumnos, otros no se niegan y pagan", ha zanjado el senador popular.

Por su parte, el senador socialista, Alfonso Gil, ha aprovechado su intervención para denunciar "la cacería" contra el presidente del Gobierno que "vale todo para derribarlo" incluso "las declaraciones de un delincuente confeso".

Álvarez tanto a su entrada como a su salida, ha evitado cualquier contacto con periodistas, manteniéndose escoltada en todo momento.

Hidalgo no responde

El exCeo de Globalia, Javier Hidalgo también se ha acogido a su derecho a no declarar, no estando imputado, pero antes se ha abstenido a aclarar su relación con Begoña Gómez acogiéndose a las que fueron sus palabras del pasado 12 de septiembre en la Audiencia Nacional en calidad de testigo. "Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios y es falso que manifestara no recordar haberme reunido con Begoña Gómez dado que no fue esa la pregunta formulada por ninguna de las acusaciones intervinientes", sin dar más detalles al respecto.

Antes de su mutismo, Hildalgo que ha quedado salpicado en la trama por su relación con el comisionista Víctor de Aldama a quien tenía contratado como asesor, y con Begoña Gómez ha negado que estuviera "huido" ya que en todo momento ha estado "localizable", aunque ha acudido a esta comisión de investigación en el Senado arrastrando los pies.

En todo caso, Hidalgo ha señalado que Globalia no recibió un "rescate" sino un "préstamo" y recibió un trato "desfavorable" en comparación con otras aerolíneas.

Congreso Federal del PSOE

Dado el silencio de la compareciente Álvarez, el Congreso Federal del PSOE ha tomado protagonismo durante la sesión. El senador socialista Gil ha destacado la "ilusión y la esperanza" que conlleva dicho acto que aglutinará a unos 6.000 militantes socialistas y que coincide las acusaciones vertidas por el empresario Víctor de Aldama que salpican a miembros de la Ejecutiva socialista y con la marcha del exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, tras denunciar un "linchamiento" por miembros de su partido y haber declarado ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al primer Fiscal General del Estado imputado.

Un hecho por el que ha bromeado el senador popular: "Yo creo que están dando gracias de tener que quedarse aquí esta mañana y no estar allí desde el principio", ha concluido.