El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, Elías Bendodo, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa, junto al alcalde de Logroño, en la sede del partido en la ciudad riojana.

Una comparecencia en la que el popular ha hecho análisis de la jornada de ayer; la celebración del cuadragésimo sexto aniversario de la Constitución española en el Congreso de los Diputados, al que acudieron miembros del gobierno, partido de la oposición, presidentes autonómicos y padres y madres de la Carta Magna.

Para el portavoz popular ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, perdió una buena oportunidad para hablarle a los españoles de democracia, pero cree que "es imposible que un gobierno que utiliza el 90% de tu tiempo para ocuparse de su corrupción y el otro 10% para solucionar los problemas de partido, no tiene tiempo para solucionar los problemas de la gente".

"Ayer no fue un día alegre", ha asegurado el popular quien estuvo presente en esa celebración en el Congreso de los Diputados. "Nunca se había pisoteado tanto la igualdad y la Constitución" considera Bendodo porque asegura que se han puesto los poderes del Estado al servicio, "ya no de un partido, si no al servicio personal del presidente del gobierno".

"Ayer el presidente tuvo la oportunidad de recapacitar y tender puentes", pero no fue así.

Pedro Sánchez ofreció un discurso en el que volvió a arremeter contra los jueces, contra la separación de poderes e incluso contra los medios de comunicación.

Bendodo ha recordado en este análisis que ayer Sánchez reconoció sentirse "acosado" por los jueves y por los periodistas. Pero, ha puntualizado el vicesecretario que "donde el presidente dice acoso, los españoles lo llamamos democracia". "Si un político pone en cuestión la labor de los jueces estamos hablando de un autócrata", ha puntualizado.

Pero el Partido popular sigue poniendo el foco en la corrupción que azota el entorno de Pedro Sánchez, "en su gobierno, su partido y su entorno más cercano".

Por ello, Elías Bendodo ha propuesta al presidente del gobierno hacerse para estas Navidades un "calendario judicial, con los días laborables, festivos y judiciales".

"La realidad es que a Sánchez le espera un viacrucis judicial estas fiestas" y Bendodo le ha adelantado las fechas importante a señalar en el calendario:

- 12 de diciembre: declaración de José Luis Abalos en el Tribunal Supremo en el marco de la investigación de la Trama Koldo, "el hombre de todo para Sánchez" según Bendodo.

- 16 de diciembre: Víctor de Aldama

-17 de diciembre: el que fuera asesor de Ábalos, el propio Koldo García.

- 18 de diciembre: Begoña Gómez, la mujer de presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Imputada por cuatro delitos.

- y 9 de enero: El hermano de Sánchez, imputado por cinco delitos.

"Este es el calendario judicial de Pedro Sánchez", al que va a tener que hacer frente en las próximas semanas.

Vivienda

En esa comparecencia el portavoz popular, también ha querido hablar del problemas de la vivienda. Cree con el PSOE los problemas de vivienda solo han aumentado, con un alquiler que ha subido 400 euros y un precio de la compraventa de vivienda que ha aumentado un 15% por la creación "fantasma" de vivienda.

Ahora el problema de la vivienda ha pasado de ser el número 11 a subir a segunda posición. "No está en los mínimos requeridos", ha sentenciado Bendodo.