Feijóo baraja llamar a Aldama a la comisión Koldo del Senado dada la corrupción que "apenas acaba de empezar"

La corrupción del Gobierno y su ataque los jueces han marcado la celebración del Día de la Constitución, en el que Pedro Sánchez ha aprovechado para promover una reforma de la Carta Magna que "blinde" lo que llama "derechos sociales" y que sintonizan plenamente con el programa socialista. En los tradicionales corrillos con periodistas, Alberto Núñez Feijóo ha dado por acabada la legislatura al asegurar que "no da más de sí" y ha avanzado que el PP estudia llamar a Aldama al Senado.

El partido se sigue reservando la carta de citar a Pedro Sánchez o su mujer, Begoña Gómez, pero estudian, por el momento, la comparecencia del empresario y comisionista de la trama, Víctor de Aldama, después del tour mediático que está protagonizando señalando al Gobierno, y de su declaración ante la Audiencia Nacional. Una comparecencia que no se produciría en ningún caso antes de que acabe el año, y que estudian de cara al 2025 para ejercer más presión sobre el Ejecutivo, que opta por la estrategia de simular tranquilidad ante la cascada de casos de corrupción que le acechan. "Esto sólo acaba de empezar", sentencia el líder de la oposición.

Aunque en el PP auguran el fin de Sánchez más pronto que tarde, de momento descartan que sea viable una moción de censura, aunque "no tiran la toalla", según ha dicho Feijóo, que asegura tener buena relación con todos los grupos que podrían respaldarla, es decir, Vox, Junts y PNV. Sin embargo, admite que no mantiene interlocución directa dese hace tiempo con Santiago Abascal, ni tampoco con Pedro Sánchez.

"La ansiedad habita en la Moncloa, yo no soy el que tiene que ir a los juzgados, no me preocupa la agenda judicial de mi familia, mi partido y mi Gobierno", asegura el presidente del PP al ser preguntado por el estado de ánimo del Ejecutivo y la posibilidad de que la legislatura acabe acortándose por un posible adelanto electoral. En el PP descartan una posible dimisión o moción de censura, pero insisten en asegurar que con la situación actual, el fin está más cerca.

La candidatura de Óscar López y el futuro de Mazón

En medio de los escándalos, Sánchez ha respaldado a Óscar López como candidato en Madrid, a pesar de verse salpicado por la persecución política a Isabel Díaz Ayuso, al estar bajo sospecha su jefa de gabinete como la presunta filtradora de los datos de la pareja de la presidenta madrileña, con el único fin de atacarla. Sobre su candidatura, Feijóo tira de ironía para decir que "espera que le vaya mejor que en Castilla y León", donde perdió por 20 puntos de diferencia con el popular Juan Vicente Herrera.

Preguntado por la situación de Carlos Mazón a nivel interno, Feijóo mantiene su respaldo al presidente valenciano, aunque condiciona su continuidad a la valoración que hagan los valencianos de su gestión al frente de la reconstrucción. Algo que tendrá muy en cuenta la dirección nacional a la hora de decidir si apoya su reelección. Y es que, a pesar de que pudieran celebrarse primarias, la última palabra sobre si Mazón repite recaería sobre Feijóo, ya que retirarle el apoyo dejaría herido de muerte al barón, cuyo futuro a día de hoy no está en absoluto garantizado.