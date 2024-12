Podemos aprovecha las presiones de Puigdemont y amenaza con tumbar los PGE si no hay impuesto a las energéticas

En una legislatura marcada por los órdagos, los socios del Gobierno no dudan en redoblar la presión de cara a la negociación presupuestaria. En la misma semana en la que Junts ha instado a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, Podemos amenaza con no apoyar el paquete fiscal y los Presupuestos Generales del Estado si no se incorpora el impuesto a las energéticas que expirará el próximo 31 de diciembre.

El Gobierno no había movido ficha en más de dos semanas, una actitud duramente reprochada por los morados que enmarcan en "falta de voluntad política" por parte del ministerio que preside la Vicepresidenta Primera María Jesús Montero. Temen que el Gobierno vire hacia su derecha cuando en vísperas de que se celebre la reunión de este miércoles, los socialistas, denuncian los de Ione Belarra, "ya lo descartan".

El acuerdo al que alcanzó in extremis el Gobierno con Podemos para salvar la reforma fiscal conllevaba, de forma específica, la convocatoria de todo el bloque de investidura, incluyendo a Junts y el Partido Nacionalista Vasco, reacios a este gravamen, para consensuar ese incremento fiscal. Sin embargo, este condicionante podría quedar en suspenso ya que por ahora los independentistas catalanes se abstienen de confirmar su presencia en dicha reunión, mientras los nacionalistas vascos han anunciado que no acudirán a la cita, lo que añadiría complicaciones a la prórroga del impuesto.

El Grupo Vasco reitera que ellos votarán en contra de "cualquier Decreto-ley que eluda el sistema del Concierto Económico" y aseguran que no sienten ninguna obligación de acudir a una reunión que enmarcan como una simple "imagen" de Podemos "para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal".

El Ministerio de Hacienda estará representado con toda probabilidad por la figura del Secretario de Estado, Jesús Gascón Catalán, mientras que desde Sumar y tras un periodo de inconcreción, acudirán el secretario general de Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, y el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín.

Podemos no confirma quién acudirá a la cita, pero precisan que defenderá convertir el tributo en permanente antes de que termine el año o aplicarlo por un Real Decreto-Ley. Y es que su amenaza a no apoyar la reforma fiscal y no sentarse a negociar las Cuentas Públicas podría traer consigo un considerable impacto para el gobierno de Pedro Sánchez que vería debilitada su mayoría de investidura. Aunque no es la primera vez que Podemos reta a llevar hasta el final su pulso con el Gobierno para luego acceder y denunciar que "no cumplen con lo acordado".

Pese al margen cada vez más estrecho de negociación, el PSOE se mantiene optimista y espera encontrar la fórmula que agrade a todos los grupos restando importancia a la advertencia de los morados y el descontento generalizado que hay sobre los socios del Gobierno.