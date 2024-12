Puigdemont anuncia que intentará que Sánchez se someta a una cuestión de confianza

Tras cargar duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los incumplimientos del acuerdo de investidura, Carles Puigdemont ha anunciado que su grupo en el Congreso ha presentado una petición para debatir sobre la conveniencia de que el presidente se someta a una cuestión de confianza.

Tras amagar durante los últimos días con lanzar un ultimátum, el anuncio del golpista prófugo ha quedado totalmente descafeinado con una propuesta que no depende de la voluntad de Junts. Sólo el presidente del Gobierno puede pedir someterse a una cuestión de confianza. Advertido sobre ese particular, Puigdemont ha admitido la realidad pero ha confiado en que la mesa del Congreso dé trámite a su idea para debatir en la cámara tal posibilidad.

La iniciativa de Puigdemont, que ha presentado en el centro de prensa de Bruselas, está abocada al fracaso, es un brindis al sol para mostrar su enojo con Sánchez y los socialistas por cuestiones como la negativa del Tribunal Supremo a amnistiar los delitos de malversación, que el catalán todavía no sea idioma oficial de la Unión Europea, el pacto de financiación con ERC en Cataluña o la falta de avances en el "reconocimiento nacional" de Cataluña.

En el caso de la ley de amnistía, Puigdemont se ha mostrado muy dolido con Sánchez porque sostiene que no ha hecho nada a pesar de que "el Tribunal Supremo se ha declarado en rebeldía" mientras que sí ha actuado cuando se trataba de su familia.

También ha reprochado a Sánchez que no se haya implicado en la operación para convertir el idioma catalán en oficial en la Unión Europea. Al respecto, ha significado que el presidente del Gobierno puso toda la carne en el asador para lograr que la exvicepresidenta Teresa Ribera fuera nombrada comisaria europea y que no aprovechó la cuestión para introducir la lengua catalana en la UE.

En cuanto a la financiación, que también se incluía en el acuerdo de investidura firmado en Bruselas el 9 de noviembre de 2023, Puigdemont se ha quejado de que "la carpeta está cerrada" tras el pacto para la investidura de Salvador Illa en la Generalidad. Puigdemont ha calificado la "financiación singular" arrancada por ERC al PSC de "café para todos".

No a los Presupuestos

Puigdemont ha sido muy claro en relación a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Cómo podemos negociar los Presupuestos con unos incumplidores? Ni aunque Sánchez se someta a una cuestión de confianza está dispuesto el prófugo a facilitar el trámite presupuestario del Gobierno. Se queja de que no se ejecutan al completo las inversiones en Cataluña, de modo que antes se debería poner el contador a cero para luego abordar los números del Estado. Tampoco está cerrada la cesión de las competencias en inmigración según Puigdemont porque no se ha dado ningún paso en el reconocimiento de Cataluña como nación.

La carta de la moción

En el turno de preguntas, Puigdemont especuló sobre las opciones de Sánchez en relación a la cuestión de confianza. Ha asegurado que Sánchez puede no presentarse a una cuestión de confianza, pero si se lo pide el Congreso y no acepta habrá demostrado que la legislatura no tiene recorrido. "A partir de ahí tomaremos nuestras decisiones", alegó el dirigente separatista.

A pesar de todos los incumplimientos y de la desconfianza que manifiesta, Puigdemont ha reconocido que hasta el presente se han llevado a cabo las reuniones mensuales entre Junts y el PSOE en Suiza con la presencia de un mediador internacional. Sólo ha habido un mes en el que el encuentro en Ginebra no se llevó a cabo, pero fue por mutuo acuerdo, matizó el presidente de Junts. No obstante, advirtió de que no se están trasladando a la práctica del Gobierno.