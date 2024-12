Junts enfría el optimismo de Moncloa sobre el acuerdo de inmigración: "Quedan flecos importantes"

El optimismo de Moncloa sobre la predisposición de Junts per Catalunya (JxCat) a llegar a acuerdos ha sido puesto en tela de juicio por el propio secretario general del partido de Puigdemont, Jordi Turull. El dirigente separatista ha negado que el acuerdo sobre inmigración vaya a ser inminente, tal como deslizó el presidente del Gobierno en un corrillo con periodistas en los actos del día de la Constitución.

Pedro Sánchez se mostró convencido de que alcanzará un consenso con Junts no sólo en materia de inmigración sino también en relación a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, Turull ha señalado en primer lugar que "nosotros no negociamos a través de los medios de comunicación" para advertir a continuación: "Aquí hay un acuerdo que es que se traspase a la Generalidad de Cataluña la gestión integral de todo el tema de inmigración, que es uno de los grandes retos que tiene el país. Si el acuerdo que proponen o la propuesta que hacen permite esta gestión integral, cerraremos el acuerdo. Pero todavía no estamos en este punto".

Turull ha aprovechado una encuentro con periodistas en Amposta para arremeter contra el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, por su ausencia en las negociaciones sobre la carpeta de inmigración. "¿Dónde está el president Illa en este debate? No está. ¿En qué parte está? ¿En la parte de intentar traspasar lo menos posible o en la parte de traspasar todo lo que es posible para servir mejor a los ciudadanos de Cataluña?"

"No es un tema de plazos"

Según el dirigente del partido de Puigdemont, el acuerdo sobre inmigración "no es un tema de plazos". "Yo lo que quisiera -añadió- es llegar a un buen acuerdo porque así se había quedado. Es un tema del contenido de este acuerdo. Por eso nosotros no nos fijamos en el lunes, nos fijamos en el contenido del acuerdo y todavía quedan flecos importantes para acabar de cerrarlo".

En cuanto al cumplimiento de otras promesas que realizó Sánchez para lograr su investidura, Turull ha señalado que "nosotros creamos una posibilidad de que hubiera un acuerdo para resolver el conflicto político y aquí vemos un partido socialista muy disperso, con discursos muy contradictorios". Al respecto de la reunión de Junts el lunes en Bélgica, Turull ha asegurado que Puigdemont realizará un anuncio "importante".