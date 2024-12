Junqueras amenaza a Sánchez e Illa: exige para ya la condonación de deuda y la financiación "singular"

A falta de una semana para la votación definitiva en ERC para decidir a su líder, el aspirante mejor colocado, Oriol Junqueras, endurece su discurso y exige la condonación de la deuda catalana en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que se empiece a aplicar la financiación "singular" en Cataluña. Ambos puntos forman parte de los acuerdos entre ERC y los socialistas para investir tanto a Pedro Sánchez como a Salvador Illa.

"Mientras no se cumplan los acuerdos no hace falta que negocien nada con nosotros", ha manifestado Junqueras. En el caso de la condonación de la deuda de la administración autonómica con el FLA la medida supone una quita de 15.000 millones de euros y el ahorro de unos trescientos en intereses.

En cuanto a la nueva financiación, el pacto para investir a Illa alude a un "sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos".

Junqueras pretende que la quita se lleve a efecto inmediatamente y que arranque la construcción de una agencia tributaria catalana que asuma los principios de este pacto para investir al socialista Illa como presidente de la Generalidad. El dirigente republicano ha insistido que no habrá acuerdos de ninguna clase con los socialistas "si no se cumplen todos los acuerdos que se han firmado antes".

El aspirante a volver a presidir ERC después de trece años en el cargo aspira a lograr el apoyo de la candidatura que quedó fuera tras la primera vuelta, una plataforma denominada Foc Nou (Fuego Nuevo) impulsada por Helena Solà y el exconsejero Alfred Bosch, contraria a los acuerdos con el PSOE y el PSC y que exige como primera providencia la celebración de una nueva consulta entre los militantes sobre el apoyo a Salvador Illa.

Críticas a Illa por asistir a los actos de la Constitución

Junqueras no sólo acepta esa condición sino que deja caer que él no votó a favor de la investidura de Illa y que había muchas razones para decir no al apoyo al PSC. Es un argumento en contra de la candidatura rival, la impulsada por el entorno de Marta Rovira, cuyo último servicio a la causa fue facilitar el acceso del PSC al Govern de la Generalidad.

Por otra parte, tanto Junqueras como su número dos, Elisenda Alamany, ex de la formación de Ada Colau, han reprochado a Salvador Illa que haya acudido a los actos de la Constitución en la capital de España. Hacía quince años que un presidente de la Generalidad no acudía a los actos institucionales en torno a la Carta Magna, lo que ha servido a los dirigentes republicanos para decir que ha sido un viaje "impropio" de un presidente catalán. También han dicho que la Generalidad es mucho más antigua que la Constitución.