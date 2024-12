El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha lamentado este jueves que "la libertad de expresión tiene una protección altísima" y que "prácticamente todo es libertad de expresión". Un hecho que ha lamentado debido a que esta defensa de la libertad de expresión, a su juicio, repercute negativamente a la hora de "conseguir" que alguien "acabe condenado por mentir".

"En este país la libertad de expresión tiene una protección altísima, con lo cual prácticamente todo es libertad de expresión y conseguir que alguien que se expresa libremente acabe condenado por haber mentido y haber manchado el nombre de otra persona no es nada fácil", ha explicado el dirigente socialista en la presentación del libro Bulos, manual de combate.

En este sentido, el titular de Transportes ha criticado que haya "personas y entidades" que quieren llegar al poder en un "estado aparentemente democrático" para utilizarlo "en su beneficio y en contra de la mayoría" y que, para ello, "han entendido que a la mayoría se le puede manipular con mentiras" induciendo al ciudadano en una idea equivocada.

El PP tiene poca "convicción democrática"

De hecho, el integrante del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha vinculado estas "instituciones" a la formación que los socialistas tienen "en frente", en clara alusión al PP, del que ha dicho que no sabe hacer oposición y que por ello, la "subcontrata" a "medios que dicen mentiras". "En frente no tenemos un partido con unas convicciones democráticas sólidas", ha sentenciado.

"Se recurre al engaño y a la mentira para suplir las carencias de un proyecto político, que es algo que, en España, se lleva al extremo porque no hay alternativa y tampoco hay mucho talento a la hora de hacer oposición", ha aseverado el dirigente socialista sobre la oposición que, a su juicio, están llevando a cabo los populares.

Así se ha mostrado Puente en la presentación del libro —del que ha escrito el epílogo— del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A la misma, también han asistido el autor del libro y a la directora del diario Público, Virginia Pérez Alonso, aunque finalmente no ha podido asistir el exdirigente de Podemos Pablo Echenique —que ha escrito el prólogo— por encontrarse enfermo.

Sobre el autor, Puente le ha mostrado su "admiración" por haber "metido mano a los buleros" en los tribunales, por lo que no dudó en participar en el escrito sintiéndose "víctima" de bulos, al igual que, según ha expresado Sánchez, el propio secretario general de Facua y Echenique.

Los bulos "se abren paso" en los tribunales

Asimismo, el ministro ha aprovechado la ocasión para cargar contra aquellas "mentiras que se abren paso en los tribunales de Justicia" como, según ha dicho, algunos casos que todo el mundo "tiene en mente" y que "sin ninguna prueba que los respaldara han conseguido que se inicie una investigación judicial".

De esta forma se ha referido Puente a los casos de supuesta corrupción que involucran al entorno más cercano al líder del PSOE como la imputación de su esposa, Begoña Gómez, por delitos de apropiación indebida, intrusismo laboral, corrupción en los negocios y tráfico de influencias; que, según ha dicho son "bulos presentados por organizaciones con una acreditadísima trayectoria de mentiras".

Todos los bulos son de ultraderecha

Por su parte, el activista de Facua ha denunciado que se ha dedicado a "destapar bulos, falsedades y campañas de difamación protagonizadas, en todos y cada uno de los casos, por personajes ultraderechistas". "No me he encontrado campañas de difamación de la izquierda y no es casualidad que eso ocurra", ha dicho antes de señalar que "la ultraderecha" quiere "llegar al poder desde la mentira, a través de intentar falsear la realidad provocando que la gente se ultraderechice y acabe votándolos".

Por ello, ha defendido su "batalla" contra los bulos y que, aunque no sabe si se puede "ganar la guerra", tiene que seguir siendo constante, ya que sí se pueden conseguir objetivos políticos con ella. "Sigue gobernando un partido de centro izquierda con una coalición de partidos y eso era ciencia ficción hace año y medio. Volvió a ser presidente del gobierno Pedro Sánchez, por lo tanto algo se haría bien", ha apostillado.

Así, ha defendido que la "Justicia es para ricos", puesto que si alguien demanda a una persona por difamación y pierde la causa tiene que pagar los gastos de defensa del acusado. Algo que no le ha impedido demandar a aquellos que le han difamado, ya que se encuentra soportado por la organización que dirige.

Al ser cuestionado sobre su perspectiva de la Justicia y sobre si existe el lawfer, el dirigente de Facua ha mantenido que cree en la misma porque no ha tenido "ningún juez Peinado —que instruye la causa contra la mujer del presidente— ni García-Castellón —encargado de diversas tramas de corrupción contra el PP o Podemos, como el caso Dina—.