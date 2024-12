Los mails interceptados por la UCO apuntalan la tesis de que el despacho 'mutante' del hermano de Sánchez es un farsa

Libertad Digital publicó el más que sospechoso caso del despacho mutante de hermano de Pedro Sánchez. Mientras la Justicia investigaba, no sólo el tráfico de influencias en la asignación del puesto público de David Sánchez a los doce días de la proclamación del líder del PSOE como secretario general en junio de 2017, sino también el absentismo del hermano músico, se produjo el registro de la Diputación de Badajoz por la UCO.

Entre borrado y borrado de mails, se descubrió que el despacho de David Sánchez no aparecía por ningún lado. La argumentación socialista fue variopinta: que un director de orquesta no necesita despacho, que no puede estar en el despacho, que tiene que tener libertad para organizar sus actos… Pues bien, los mails interceptados por la UCO prueban que tenía asignado un despacho desde el primer día; que evidentemente, si lo tenía, era para usarlo; y que, para colmo, no era el que se le acabó mostrando a la Justicia en un edificio que no tenía nada que ver con su dedicación.

El correo en cuestión fue enviado el 30 de agosto de 2017, con el puesto recién creado para el hermano de Pedro Sánchez. La receptora fue Elisa Moriano, la mano derecha del presidente de la Diputación que creo el cargo del hermano de Sánchez y que fue elevado a secretario general del PSOE extremeño tras ello.

"Todo está en marcha"

El texto del mail era el siguiente: "Buenos días, Elisa. He hablado para solucionar lo del despacho para David. S.C. se ocupará de ello. Me llamará el viernes para decirme que empresa lo va a hacer. Así que todo está en marcha. Cuando venga David le ubicaremos en un aula o en la Sala de Departamentos hasta que se instalen los muebles en su despacho. Un abrazo!"

La remitente del mail incluyó en su firma su cargo y su área de competencia: "Bonifacio Gil de Badajoz", el sitio en el que debía estar el despacho porque, en caso contrario, no lo hubiese gestionado ella. Pues bien. Lo cierto es que el hermano no debió usar el citado despacho, o, por lo menos, no debía haber mucho interés en que la UCO lo viese -si es que existía en esa sede- porque los guardias civiles desplazados no lo localizaron.

Fraude a Hacienda

La jueza del caso del hermano de Pedro Sánchez realizó, así, un primer registro en la Diputación de Badajoz para avanzar en las investigaciones sobre David Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública, fraude a la Administración, prevaricación y malversación. Quería saber, en primer lugar, si el puesto era inventado y creado para él por orden política, si de veras acudía a trabajar y si residía en Portugal -como afirmó el propio David Sánchez- y tenía derecho a no declarar sus impuestos en España -como el hermano del presidente ha plasmado en un documento oficial-.

El despacho no apareció en la sede esperada. Y la Administración socialista contestó en sede política que la ubicación del despacho oficial del hermano del presidente era otra: Plaza de España, 9. La dirección era llamativa porque se encontraba fuera de su sitio natural: Plaza de la Soledad 8, que es, de hecho, donde la página web del departamento de la Diputación de Badajoz -del que cobra el hermano de Pedro Sánchez y para el que él dice trabajar- ubicaba la localización de David Sánchez.

La dirección publicitada pudo verse sin problema hasta en la web oficial. La nueva puede verse en el documento al que accedió Libertad Digital en su momento y que fue confirmada tras la petición de conocimiento de la sede real del hermano del presidente del Gobierno.

Sede real del despacho

"Oficina de Artes Escénicas. David Sánchez Pérez Castejón: Plaza de la Soledad 8". Así figuraba en el momento del registro de la UCO en la página oficial de la Diputación de Badajoz la ubicación del despacho del hermano del presidente. Esta dirección, de hecho, tenía todo el sentido porque es la que figura como sede del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz, con quien tiene toda la lógica que este coordinado el jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargo del hermano de Sánchez.

Pero el documento remitido más tarde por la Administración extremeña reflejó el siguiente texto: Oficina de Artes Escénicas. Área de Cultura, Deporte y Juventud". "Ubicación actual del despacho físico de la Oficina de Artes Escénicas.

Actualmente, el despacho correspondiente a dicha oficina se encuentra situado en el centro de trabajo de la Diputación de Badajoz situado en Plaza de España, n.º 9, 2C", señaló ese documento, dándose la característica de que el nuevo despacho era mucho más discreto y alejado de la actividad y del personal que podría comprobar si David Sánchez acudía a trabajar o no.