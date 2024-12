El hermano de Sánchez, que no declaró IRPF, justificó cambios continuos de domicilio en Portugal y España

La documentación recabada por la UCO en el caso de David Sánchez muestra un perfil de contribuyente que debería haber sido objeto de, cuando menos, dudas por parte de Hacienda. Y es que el hermano de Sánchez no declaró IRPF asegurando que no era contribuyente español después de haber justificado cambios continuos de domicilio en Portugal y hasta en España, tal y como reflejan los certificados del Registro de Intereses recabados por la UCO y completados puño y letra por el hermano del presidente del Gobierno.

¿Es posible cambiar permanentemente de vivienda? Por supuesto. ¿Es legal? Obviamente. ¿Pero, y si después de cambios continuos de casa, tanto en Portugal como en España, un contribuyente se acaba declarando no pagador del IRPF en España por autoconsiderarse contribuyente no residente? ¿Y si, para colmo, el pagador permanentemente de esa persona ha sido español? Entonces es más que complicado no tener una comprobación fiscal.

Lo cierto es que las declaraciones de intereses presentadas, puño y letra, por David Sánchez muestran un perfil móvil que pasaba de España a Portugal y de Portugal a España y que no dejaba de cambiar su residencia en Portugal. Y eso, una vez registrada la negativa de David Sánchez a pagar IRPF en España, debería haber llevado a Hacienda con un alto grado de probabilidades a comprobar la veracidad del domicilio del hermano del presidente. En concreto, en los documentos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, se puede apreciar un primer domicilio declarado en Portugal ya en 2017, en Elvas. Una vuelta a Badajoz, al menos en 2019. Un retorno a Portugal, Elvas, pero en un domicilio distinto del inicial en 2021. Y otra dirección portuguesa, de nuevo distinta de todas las previas en 2023. Y esos pasos de Portugal a España deberían haber hecho pensar en un diseño a medida de la residencia para rebajar el pago fiscal. Porque Portugal tiene una menor tributación que la implantada por el socialismo español.

El hermano de Sánchez se ha autoconcedido el derecho a no declarar la renta en España

Todo ello sin contar con el hecho de que David Sánchez aseguró no ser declarante en España del IRPF por ser persona no residente y la ley afirma que si el principal pagador es español, da lo mismo donde se resida. Y el pagador era la Diputación de Badajoz.

De hecho, Hacienda ha mantenido desde hace años un plan de inspección que recoge literalmente la situación del hermano de Pedro Sánchez. Sin embargo, a estas alturas no consta en absoluto que se la haya realizado ni inspección ni comprobación por haberse autoconcedido el derecho a no declarar la renta en España.

El plan de inspección es el plan maestro de la Agencia Tributaria. Es el texto normativo anual que recoge las actuaciones permitidas, los objetivos a seguir y la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de Hacienda. Pues bien, todo en ello apunta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por haberse concedido a sí mismo el derecho a no ser declarante de la renta en España cuando resulta que su principal pagador conocido hasta el momento es la Diputación de Badajoz. Es decir España.

Relacionado La UCO constata un segundo enchufe al hermano de Sánchez en los mails intervenidos de la Diputación socialista

El plan de inspección del último año ha sido aprobado bajo el nombre de Resolución de 21 de febrero de 2024, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2024. Y allí se puede leer el siguiente texto: "Análisis patrimonial. En lo que se refiere al análisis patrimonial y el control de patrimonios relevantes, la experiencia acumulada ha permitido poner de manifiesto la existencia de conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida". David Sánchez -que opera con pseudónimo (Azagra)- asegura que reside en Portugal, a escasos kilómetros de su sitio de pago de sueldo: la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

El plan de inspección prosigue: "Se trata de obligados tributarios que, residiendo de hecho en España, sitúan ficticiamente su residencia en otros territorios, señaladamente de baja tributación. Las actuaciones sobre esta irregularidad que se han venido realizando exigen un importante esfuerzo de investigación a través de las declaraciones informativas, la documentación que se está requiriendo y las herramientas que permitan analizar y trabajar esta información, facilitando la selección y comprobación de estos obligados tributarios". Y David Sánchez declaró personalmente en su documento de ingresos oficial que no tiene obligación de presentar declaración de la renta en España. Y, pese a ese plan de inspección, lo cierto es que no consta que el hermano de Sánchez haya recibido comprobación o inspección por parte de Hacienda.