El informe anónimo de Hacienda que defiende a David Sánchez apunta a la directora de la AEAT

La AEAT acaba de dar los nombres de los tres inspectores responsables directos del informe presentado como anónimo al Juzgado que lleva la causa de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Pero, por mucho que se haya escondido la Agencia Tributaria, el informe que exime de responsabilidad fiscal al hermano de Pedro Sánchez puede acabar implicando una responsabilidad mayor de la inicialmente esperada.

La juez Biedma piidió explicaciones a la Agencia Tributaria sobre diversos puntos. Uno de ellos, la autoconsideración por parte de David Sánchez de persona no declarante ni contribuyente en España por, supuestamente, residir en Portugal. La segunda, por la acumulación de un patrimonio que el propio hermano del presidente ha estimado en cerca de dos millones de euros –según su declaración de ingresos– cuando los ingresos conocidos y procedentes de la Diputación de Badajoz a lo sumo llegan a 300.000 euros. La respuesta de Hacienda al Juzgado fue un informe sin firmar –ahora, por fin, se han tenido que facilitar los nombres de los autores a la juez– y sin sello o membrete donde se da por bueno el comportamiento fiscal de David Sánchez sin aportar datos adicionales ni valorar la procedencia de un patrimonio reconocido por el propio imputado.

La respuesta de la juez fue reclamar el nombre del autor. Y el siguiente paso de la Agencia Tributaria ha sido dar los nombres que primero ocultó. Y las acusaciones populares han tomado nota: la primera pregunta que harán en su debido momento es el motivo de la ocultación de los nombres. La segunda, si responde esa decisión a un informe impuesto políticamente. Y es que el avance de este caso puede convertirse en un problema para la directora de la Agencia Tributaria. Porque lo cierto es que puede ser considerada responsable de lo ocurrido la máxima cabeza ejecutiva del organismo, que es la directora general del ente, Soledad Fernández Doctor.

El informe de la Agencia Tributaria

El informe de la Agencia Tributaria que defiende la actuación del hermano de Pedro Sánchez fue un desatino pleno: no cuenta con firma del autor, no lleva sello de Hacienda y, para colmo, se limita a afirmar que en los datos que constan en la Agencia Tributaria no hay ningún incremento de patrimonio injustificado atribuible a David Sánchez. Pero, claro, el problema radica en que fue el propio David, hermano de Pedro Sánchez, el que declaró lo contrario en su declaración de ingresos del cargo público donde fue colocado en la Diputación de Badajoz. El informe, además, no da ninguna explicación a esta falta de comprobación de datos que son conocidos y públicos, algo que sólo puede implicar que no se ha contactado ni con David Sánchez, ni con la Diputación Provincial de Badajoz. Y eso es una completa anomalía en el comportamiento de un organismo que se supone que lucha contra el fraude: da por buenos los datos del imputado sin comprobarlos.

Para colmo, la falta de firma –por mucho que se haya corregido tras el requerimiento judicial– aboca a una situación inexplicable: el Juzgado debía conocer el autor o autores para poder proceder a reclamar su testimonio o a citarlo en la práctica de la prueba. Y siendo anónimo, eso era imposible. Y eso lo sabía la AEAT desde el inicio, por lo que las conclusiones que se pueden extraer del intento inicial de eludir esa posible declaración no pueden ser buenas.

De hecho, la ocultación del autor nunca fue un problema insalvable, ni mucho menos, para el Juzgado. Y es que el responsable final podría acabar siendo identificado en la figura del responsable final del comportamiento de la AEAT. Y esa persona es la directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández Doctor.

La juez, además, ha pedido mucha más información, tal y como ha informado ya Libertad Digital: ha reclamado las cinco últimas declaraciones de la renta del hermano de Sánchez ante su inexplicable patrimonio. Y es que, con menos de 300.000 euros en ingresos, el hermano del presidente ha conseguido acumular un patrimonio de más de dos millones de euros y el informe de la Agencia Tributaria no aportan ninguna explicación sobre este asunto.

Y la situación ha llegado a tal punto que las acusaciones populares ya han reclamado a la juez del caso, Beatriz Biedma, que cite a declarar en condición de testigo al supuesto funcionario responsable del informe.

Y es que el informe, sin más, pasa de puntillas por la acumulación de dos millones en patrimonio sin ingresos que lo justifiquen y acepta como normal que el hermano del presidente, David Sánchez, se niegue a declarar el IRPF en España por afirmar que es residente portugués. Todo ello mientras el hermano de Pedro Sánchez cobra todos sus ingresos conocidos de la Diputación de Badajoz –y la ley del IRPF afirma que, si los ingresos son españoles, el declarante es español, por mucho que tenga una residencia en otro país– y, para colmo, asegura vivir en el citado país pese a que su contrato de trabajo especifica que debe acudir todos los días laborales a su puesto en Badajoz.

Además, hay que recordar que Hacienda ha mantenido desde hace años un plan de inspección que recoge literalmente la situación del hermano de Pedro Sánchez. Sin embargo, según ese mismo informe fiscal remitido por Hacienda al Juzgado, no ha habido inspección ni comprobación alguna por haberse autoconcedido el derecho a no declarar la renta en España.

El plan de inspección es el plan maestro de la Agencia Tributaria. Es el texto normativo anual que recoge las actuaciones permitidas, los objetivos a seguir y la estrategia de lucha contra el fraude fiscal de Hacienda. Pues bien, todo en ello apunta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por haberse concedido a sí mismo el derecho a no ser declarante de la renta en España cuando resulta que su principal pagador conocido hasta el momento es la Diputación de Badajoz. Es decir España.