El caso David Sánchez que el presidente imputa al "acoso de la fachosfera" fue denunciado por Podemos, que ahora calla

Para Pedro Sánchez todo es culpa de la "fachosfera". Pero resulta que los negocios de su hermano son tal invento de la derecha que la primera denuncia de los hechos corresponde a Podemos y se efectuó el 3 de julio de 2017, justo después de comprobar la asignación de un "puesto que no existía, con unas bases que no exigían tan siquiera el título de profesor de música, sino que era sólo valorable", con "un tribunal que no existía" y para el que "sólo" se valoraba una entrevista personal", tal y como lo describió en aquel momento el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, nada más comprobar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la contratación laboral, como personal de alta dirección, de "David Sánchez Pérez-Castejón, como coordinador de actividades de conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz". El pequeño problema es que, en estos momentos y desde la dirección nacional de Podemos, han preferido dejar el tema de lado para no poner en peligro sus pactos y exigencias al hermano del agraciado con el "puesto que no existía".

Por aquellas fechas, por lo visto, no era cosa de la fachosfera. Podemos habló de un caso de "enchufismo" por parte del Gobierno de Extremadura de Guillermo Fernández Vara. En concreto, el Grupo Parlamentario de Podemos registró aquel lunes una solicitud de información denunciando la designación de David Sánchez como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

Y no sólo lo denunció por escrito. Además, lo hizo público el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén.

Jaén denunció que se trataba de "un puesto que no existía, con unas bases que no exigían tan siquiera el título de profesor de música, sino que era sólo valorable", todo ello evaluado por "un tribunal que no existía" y para el que "sólo" se valoraba una entrevista personal".

"El resultado de esa entrevista para un puesto que hasta la fecha no existía, sin baremación de puntos y sin tribunal, ha dado como resultado la elección de David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de Pedro Sánchez", subrayó el líder regional de Podemos.

De hecho, Podemos pidió, también, "las actas de las reuniones de ese tribunal que no existe, que son sencillamente lo que haya acordado esa diputada delegada con la directora del área".

Además, en dicha petición, la formación morada preguntó por la valoración de los otros once candidatos al puesto, es decir, "su puntuación detallada", así como la explicación de "por qué se crea ese puesto y por qué se le ha dado a esa persona".

Jaén no escatimó calificativos y acusó al PSOE de haberse convertido en un "agencia de colocación de amiguetes".

El silencio de Podemos

Ahora, por el contrario, Podemos pasa desapercibido sobre este asunto, pese a que el último atestado de la UCO incluye literalmente la siguiente frase tras chequear los correos electrónicos de los implicados en la colocación de David Sánchez: "El comentario realizado por Evaristo Valentí [director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil], unido al hecho de que las necesidades de personal que se habían trasmitido por parte de los dos Conservatorios con anterioridad, no reflejaban la creación del puesto en cuestión, y más teniendo en cuenta que estas necesidades primigenias ya suponían un exceso de personal para el propio presidente de la Diputación, podrían suponer que la creación del puesto de coordinador de los dos conservatorios, atendería a otras prioridades, en principio, distintas de las planteadas por los directores de los conservatorios, aun siendo ellos, con posterioridad a las primeras propuestas presupuestarias de este puesto directivo, los que elaboraron la memoria justificativa del mismo".

En resumen, que habrá que saber por qué motivo se creó ese cargo que acabó en manos del hermano de Sánchez ahora con cinco imputaciones, pero no se hizo por criterios técnicos demandados por quienes conocían los conservatorios de música de Badajoz donde fue colocado David Sánchez.

Y Podemos guarda silencio mientras la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha acordado la citación en calidad de investigado del hermano del presidente del Gobierno David Sánchez el próximo 9 de enero junto a otros ocho investigados, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Para colmo, se ha certificado que el cargo a David Sánchez, tal y como ya ha publicado Libertad Digital, se le concedió "sobre todo, por la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista". Y que buena parte de la negociación del puesto se llevó a cabo a espaldas de registros oficiales porque Gallardo usaba un mail privado y no el institucional.