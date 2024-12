La UCO encuentra el contrato laboral original remitido al hermano de Sánchez: no podía tributar en Portugal

La UCO ha detectado el mail en el que se remitió el contrato laboral original de David Sánchez. Un correo que incluía el archivo con el citado contrato y donde se especificaba que "el Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, desarrollará sus funciones dentro de la jornada laboral general que la empresa tenga establecida para sus empleados en todo momento, si bien con flexibilidad y dada la condición de su cargo. Por ello prestará servicios y estará disponible siempre que las necesidades de la empresa lo requieran".

Eso implicaba una jornada laboral con presencia continua en Badajoz. Y, como Badajoz es España, el sitio de trabajo era España y el pagador era español, no debía haber habido manera de librarse de declarar el IRPF en España. Pero, pese a ello, el hermano de Sánchez dejó constancia oficial de que no presentaba su declaración de la renta en España por no tener obligación.

Nada encaja

El contrato original de trabajo despeja algunas de las dudas sobre el puesto del hermano de Sánchez. Fue el propio David el que plasmó en su declaración de bienes e ingresos que no presentaba la declaración de la renta por no estar obligado. Su entorno dijo más tarde que vivía en Portugal. Y posteriormente afirmaron que era un no residente español y que se acogió a ello.

Pues bien, nada de todo ello encaja con el contrato que se le pasó a firmar en su cargo en los conservatorios de música de la Diputación socialista de Badajoz a los doce días de que Pedro Sánchez fuera proclamado como secretario general del PSOE nacional y jefe de todos los socialistas. Por supuesto, incluidos los de la Diputación socialista de Badajoz.

Detalles del contrato

El contrato confirma, de este modo, la versión de la responsable de recursos humanos, que ya insistió en este punto y destacó que la jornada que tenía el hermano era, legalmente, la misma que la del resto de empleados.

El contrato daba más datos: "La cuantía bruta de la retribución mensual por todos los conceptos será de tres mil cuatrocientos treinta y cinco euros con noventa y tres céntimos (3.435,93 €), distribuidos en los siguientes conceptos salariales:

Sueldo base: 1,131,35 €

Complementos: 2.304,58 €".

No está mal, especialmente porque uno de los puntos en discusión en el caso judicial contra el hermano de Sánchez es si acudía realmente a trabajar, porque fue él quien alegó que vivía y tributaba en Portugal.

Un cargo supeditado al presidente de la Diputación

El cargo, además, quedaba supeditado a la decisión final de mantenimiento o corte de la relación laboral del presidente de la Diputación: "Que el presente contrato se iniciará el día diez de julio de dos mil diecisiete. Dada la naturaleza especial de la presente relación laboral, la fecha de extinción del presente contrato, y por tanto, el cese de la relación laboral podrá ser libremente decidida por el Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz". Pero el presidente de la Diputación, que fue ascendido a secretario general -jefe- de todo el PSOE extremeño, no decidió cortar la relación laboral sino elevarla y ascender al hermano a un segundo cargo más importante: jefe de artes escénicas.