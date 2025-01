El Rey se borra de los actos sobre Franco y sólo asistirá a uno en Auschwitz pese a las presiones de Moncloa

Moncloa confirma que el Rey no asistirá al primer acto que conmemorará los 50 años de la muerte de Francisco Franco. De los 100 eventos que prepara el Gobierno, Felipe VI solo estará en dos: una visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen. También presidirá otro acto, que se celebrará en España y que, según fuentes del Ejecutivo, "conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición".

Las mismas fuentes han reconocido que "el Rey y el Presidente del Gobierno tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana". En este encuentro, Felipe VI se excusó en que, por razones de agenda, no podrá asistir al primer acto que se celebrará este miércoles 8 de enero en el Auditorio del Museo Reina Sofía.

La reunión entre Sánchez y Felipe VI es la última parada de una serie de presiones por parte de Moncloa para que el monarca acudiese. En un acto bastante inusual, ya que la agenda se guarda con celo, el Gobierno no ha tenido reparos en hacer público que había invitado al Rey, aunque no sabían qué sucedería. Incluso, en una entrevista en la Ser, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó que la invitación se había cursado, pero que no estaba confirmada la asistencia.

El primer acto de "España: 50 años en libertad" será el próximo miércoles y, según el Gobierno, "se ha invitado a una muestra amplia y representativa de la sociedad española: empresarios, sindicatos, académicos, miembros del Gobierno y las Cortes, ONGs, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil".

Cabe recordar que, pese a la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, no hubo elecciones hasta el 15 de junio de 1977 y que la Constitución se aprobó en 1978.