Montero compaginará su carrera andaluza con la elaboración del sudoku presupuestario y las negociaciones con Junts

María Jesús Montero se lanza a la carrera andaluza. La vicepresidenta será la próxima secretaria general del PSOE andaluz y, lo más probable, es que sin primarias. Su otro rival, Luis Ángel Hierro, tiene dos día para recoger 4.400 avales. Hace cuatro años, este catedrático consiguió entrar por la mínima al reunir 932 avales. El problema es que ahora Ferraz ha aumentado el umbral del 4 al 12% para poder presentarse.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda compaginará su labor en el Ejecutivo con su puesto como flamante secretaria general del PSOE de Andalucía hasta que Juanma Moreno convoque elecciones. No se espera que esto ocurra antes de junio de 2026. En el equipo de Montero descartan cualquier adelanto electoral y recuerdan que el PP en Andalucía gobierna con una cómoda mayoría. Montero también mantendría la vicesecretaría general del PSOE durante un buen tiempo.

En el entorno de la vicepresidenta prometen dejarse "el cuerpo y el alma" por su tierra natal. Ya advierten que contarán con el todavía secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, y elogian que "seguirá" con alguna responsabilidad. "Aquí no sobra nadie", advierten.

En lo que sí hacen piña es contra las críticas al PP que ya recuerdan cómo Montero estaba volcada en sacar adelante una reforma del sistema de financiación que dé cabida a las exigencias de ERC sobre un cupo, unos cambios que podrían perjudicar a Andalucía. En el entorno de Montero creen que Moreno Bonilla renuncia al autogobierno, mientras visten a la sevillana con la bandera andaluza.

La carrera por el liderazgo del PSOE andaluz tendrá que compaginarla con unos Presupuestos que están encallados. En Hacienda reconocen que han tenido reuniones y que la reforma fiscal les ha servido como entrenamiento para tejer contactos, pero que la situación no es fácil. Junts sigue sin dar señales de querer unos Presupuestos, ya que saben que sería darle armamento a Sánchez hasta 2027. Una vez aprobados los de 2025, podría llevar a una prórroga presupuestaria en 2026 y 2027 para evitar cumplir con más compromisos.

Aún así, en el sector socialista son optimistas y ven factible conseguir el respaldo de Puigdemont a unas cuentas. Incluso añaden que creían más complicado sacar adelante la reforma fiscal. Aunque, de momento, el Gobierno sigue sin presentar el techo de gasto, el paso previo a la elaboración de unos Presupuestos. El que aprobó el Gobierno este verano no llegó a votarse en el Congreso y fue retirado por miedo a una derrota. Desde entonces, sigue guardado en un cajón, esperando que haya una posibilidad de ser aprobado por los socios parlamentarios.

Díaz busca su espacio



Tampoco la situación en el Gobierno es idílica. Yolanda Díaz sube el tono contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por "vetar" la reducción de la jornada laboral desde diciembre. En el Ministerio de Trabajo extienden esta responsabilidad también a María Jesús Montero.

Pese a las críticas, en el sector socialista evitan polemizar. Este martes, en el Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo rehusó comentar las afirmaciones de Díaz, quien lo tildó de "mala persona". A su lado, Pilar Alegría le echaba un comentario. "¿Saben ese refrán de que la cara es el espejo del alma? Yo veo la cara de mi compañero y, desde luego, hay algunas expresiones que a mí no me cuadran", respondía ante el rubor de Cuerpo.

Fuentes de la dirección federal del PSOE afirman que "el PSOE no está en el relato, está en hacerlo bien". Es decir, no renuncian al objetivo de reducir la jornada laboral, pero quieren hacerlo con el respaldo de la patronal y estudiar si se puede implementar en todos los sectores y si es necesario algún tipo de complemento. "A pesar de que algunos aprovechan para decir que no estamos por la labor", rematan.